AHIA! 2018 DA DIMENTICARE PER LE DUE SOCIETÀ INGLESI DI CARLO DE BENEDETTI, “PYXIS” E “FIDELIS”, CHE CHIUDONO L’ANNO CON ENTRATE BEN SOTTO LE ASPETTATIVE - VISTO CHE SI OCCUPANO DI HEDGE FUND E STRUMENTI FINANZIARI, CI DEV’ESSERE STATA UNA “SCOMMESSA” CHE È ANDATA MALE - SU COSA AVRÀ PUNTATO CDB IN PIENO AGOSTO? AH SAPERLO...

Matteo Mediola per “Italia Oggi”

CARLO DE BENEDETTI

Il difficile 2018 dei mercati finanziari lascia il segno anche sulle due società inglesi di Carlo De Benedetti, Pyxis Investment Strategies e Fidelis Alternative Strategies, che investono in fondi hedge, veicoli di private equity e altri strumenti finanziari speculativi. La prima, infatti, dotata di un patrimonio di 205,8 milioni ha realizzato entrate per 4,4 milioni di euro, in netta contrazione dai 25,7 milioni dell' esercizio precedente, anche se l' utile ante compensazione dei soci ha tenuto anno su anno da 9,7 a 9,5 milioni e l' utile netto è addirittura salito da 5,1 a 6,8 milioni di euro anche se De Benedetti ha visto il suo compenso diminuire da 4,6 a 2,7 milioni.

CARLO DE BENEDETTI FANPAGE

Ciò non ha impedito alla società di finanziare per 3,5 milioni Planven Investments, il family office svizzero dell' Ingegnere guidato da Giovanni Canetta Roeder, presidente fra l' altro della quotata M&C. Pyxis Investments Strategies che controlla due società americane, la Rosemar Trading e la Astacus in carico rispettivamente a 23,2 e 2,3 milioni. Anche la più piccola Fidelis Alternative Strategies, che ha un patrimonio di 16,8 milioni, nel 2018 ha realizzato entrate scese anno su anno da 3,8 a 1,2 milioni di euro e un utile diminuito da 3,8 a 1,2 milioni.

CARLO DE BENEDETTI BY ANDY WARHOL ezio mauro con matteo renzi e carlo de benedetti

L' utile prima delle remunerazione dei soci si è così limato da 3,4 a 1,1 milioni, mentre quello dopo i compensi si è attestato a soli 827 mila euro dai 2,9 milioni del 2017. Fidelis Alternative Strategies controlla la lussemburghese Sunbee, in carico a 5,3 milioni che a sua volta controlla la francese Fidefrance, e la Bestime, anch' essa basata nel Granducato e in carico a 3,8 milioni, che detiene l' immobiliare francese Montaigne Marignan.

Francesco Dini Carlo De Benedetti Carlo De Benedetti CARLO DE BENEDETTI E MATTEO RENZI A DOGLIANI DA CHI mario calabresi carlo de benedetti MATTEO RENZI E CARLO DE BENEDETTI A LA REPUBBLICA DELLE IDEE A firenze gad lerner carlo de benedetti CARLO DE BENEDETTI 3 LILLI GRUBER E CARLO DE BENEDETTI carlo de benedetti agnese renzi MAURIZIO CROZZA IMITA CARLO DE BENEDETTI