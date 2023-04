ALESSANDRO MICHELE HA TROVATO UN NUOVO LAVORO? – “PANORAMA”: “FONTI BEN INFORMATE RACCONTANO CHE MICHELE, DAL 2015 AL 2023 DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI, DOPO ESSERE STATO (MOLTO) PROFUMATAMENTE LIQUIDATO DALLA MAISON FIORENTINA SAREBBE STATO CONTATTATO DAL FONDO DEL QATAR MAYHOOLA IN MERITO AL RILANCIO DEL BRAND WALTER ALBINI…”

Estratto dell’articolo di Antonella Matarrese e Mariella Baroli per www.panorama.it

alessandro michele

Secondo gli ultimi rumors che circolano tra le alte sfere del management fashion, lo

stilista Alessandro Michele potrebbe aver già trovato un nuovo lavoro.

Fonti ben informate raccontano che Michele, dal 2015 al 2023 direttore creativo di Gucci, dopo essere stato (molto) profumatamente liquidato dalla maison fiorentina sarebbe stato contattato dal fondo del Qatar Mayhoola in merito al rilancio del brand Walter Albini.

walter albini 5

Il fondo è già proprietario di diversi brand storici di moda, a partire da Valentino Fashion

Group, acquisito nel 2021 per la cifra di 850 milioni di dollari, passando per Balmain e Pal Zileri, entrambi entrati a far parte di Mayhoola al 100% nel 2016 (il marchio leader di

Forall Confezioni era infatti stato acquisito già al 65% nel 2014).

[…] Nato a Busto Arsizio il 3 marzo 1941, [Walter Albini] dopo gli studi classici si iscrive all'Istituto d'Arte, Disegno e Moda di Torino. È l'unico uomo del suo corso. Inizia a lavorare a soli 17 anni con giornali e riviste, facendo schizzi delle sfilate di moda. È lì che incontra Coco Chanel e Mariuccia Mandelli (meglio conosciuta come Krizia).

alessandro michele 2

Nel corso della sua carriera disegna per le principali case di moda fino a dare vita al suo marchio nel 1973. […] Albini è fautore e pioniere del look totale, veste la donna in giacca, pantaloni e chemisier, crea stampe che uniscono il mondo della moda a quello del design. E lo fa sempre con ironia, seppur mantenendo solidi riferimenti storici.

Walter Albini […] è il creativo per eccellenza. Le sue sfilate, organizzate in luoghi insoliti con la musica alta, sono ancora alla base del nostro modo di concepire le settimane dedicate alle presentazioni delle collezioni. Oggi la moda sta riscoprendo ancora una volta Walter Albini, ne è riprova l'utilizzo delle stampe da lui disegnate negli anni Settanta nell'ultima sfilata di Etro. […]

walter albini 1 walter albini 4 alessandro michele sfilata gucci ss23 2 walter albini 3 alessandro michele alessandro michele 1 walter albini 2 alessandro michele sfilata gucci ss23 1 alessandro michele red carpet don't worry darling venezia 2022 alessandro michele red carpet don't worry darling venezia 2022 alessandro michele