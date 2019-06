ALITALIA NEL CIELO BIANCAZZURRO – CLAUDIO LOTITO HA FORMALIZZATO UN’OFFERTA “RISERVATA” DI ACQUISTO PER LA COMPAGNIA AEREA. È TUTTO VERO E ADESSO LOTITO DOVRÀ DIALOGARE CON FERROVIE PER CAPIRE SE SIA REALMENTE PRATICABILE UN INGRESSO NEL PIANO PER IL SALVATAGGIO – L’IPOTESI DI LOTITO SI AFFIANCA A QUELLA DEI BENETTON E DI TOTO. MA È DAVVERO POSSIBILE?

1 – Alitalia, Lotito vuole entrare nella compagnia. Formalizzata l'offerta

Annalisa Cuzzocrea per www.repubblica.it

Claudio Lotito vuole Alitalia. Finora sembrava una boutade, un'ipotesi cui neanche i commissari della compagnia aerea e il ministro dello Sviluppo Luigi di Maio credevano. Ma ieri la manifestazione di interesse del patron della Lazio è stata depositata e formalizzata. Adesso Lotito dovrà dialogare con Ferrovie per dimostrare di avere realmente la capacità di entrare nel nuovo asset che dovrebbe gestire la futura Alitalia. Insieme proprio a Fs e Delta Airlines.

L'ipotesi Lotito si affianca a quella dei costruttori, e concessionari dell'Autostrada dei parchi, Toto. E ad Atlantia, sponsorizzata ieri - anche se indirettamente - dalle parole del vicepremier leghista Matteo Salvini: "Io non ho pregiudizi - ha detto il ministro dell'Interno - basta che si tutelino i posti di lavoro e che ci sia una compagnia di bandiera efficiente". Ha quindi invitato a tenere fuori dalla partita il braccio di ferro con Atlantia partito dopo il crollo del ponte Morandi a Genova.

Il tema di Alitalia è stato affrontato nella seconda parte del vertice di stamattina a Palazzo Chigi cui hanno partecipato il premier Conte, i due vice - Di Maio e Salvini - e il ministro dell'Economia Tria. Il prossimo 15 giugno scade per Alitalia il terzo rinvio concesso a Fs per completare la cordata di co-investitori finora ferma al 60% del capitale della Newco con la presenza anche di Delta e Mef.

2 – Alitalia, ecco le ultime turbolenze fra Lega, M5S, Ferrovie, Delta, Atlantia e Toto (mentre Lotito scende in campo…)

Michele Arnese per www.startmag.it

Rinvio della scadenza per il termine di acquisto di Alitalia. Tensioni M5S-Lega sul ruolo eventuale del gruppo Atlantia nella compagine azionaria in fieri per salvare la compagnia aerea. Non gradimento di Fs, Delta e Atlantia per l’ingresso del gruppo Toto nell’azionariato. E fibrillazioni non secondarie tra ministri 5 Stelle sul dossier: con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti retto da Danilo Toninelli che si sente tagliato del tutto fuori dalla partita visto che ha preso in mano la questione il dicastero dello Sviluppo economico di Luigi Di Maio e il capo di gabinetto Vito Cozzoli.

Sono queste le ultime novità-indiscrezioni sulla complessa vicenda di Alitalia. Mentre sarebbe sfumata l’ipotesi di un coinvolgimento del fondo QuattroR per il no dei soci Inarcassa e Inail, oltre che per uno scarso entusiasmo della Cdp e a sorpresa l’imprenditore attivo in particolare nei servizi di pulizie, Franco Lotito, proprietario della squadra di calcio della Lazio, ha presentato un’offerta.

Ma vediamo i dettagli.

LA TEMPISTICA SU ALITALIA

Sabato 15 giugno scade il termine per la presentazione dell’offerta definitiva e vincolante di Ferrovie dello Stato, che da novembre sta cercando di mettere a punto la cordata per la nuova Alitalia e che dalla prima scadenza del 31 gennaio ha già ricevuto altre 3 proroghe.

I NODI DA SCIOGLIERE PER ALITALIA

Il termine del 15 giugno era stato autorizzato ad inizio maggio dal ministro Di Maio, che concedendo un altro mese e mezzo per scavalcare il delicato appuntamento delle elezioni, aveva anche auspicato di ricevere «nel minor tempo possibile» l’indicazione della composizione definitiva del consorzio acquirente. Ma, passati quasi sette mesi da quando Fs ha preso in mano il dossier (con l’ok dei commissari alla propria offerta), alla compagine manca ancora il 40%, visto che oltre alle Fs con il 30%, sono a bordo solo Delta e il Ministero dell’Economia ciascuno con il 15%.

LE PAROLE DI TRIA

Il Tesoro comunque mette i puntini sulle “i”. “In via del tutto preliminare, la tempistica per l’intervento del Mef”, in Alitalia, “prevede in primo luogo la presentazione di una proposta d’acquisto vincolante da parte dei soggetti che hanno manifestato interesse, e dopo valutazione dei commissari e del Mise, l’emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali della procedura di vendita”, ha detto OGGI il ministro dell’economia Giovanni Tria rispondendo in question time alla Camera.

L’IPOTESI DEL RINVIO

L’ipotesi del rinvio del termine di scadenza, sarebbe il quarto, appare come l’unica alternativa alla messa in liquidazione di Alitalia, anche se non garantisce che una soluzione ci sarà.

LA QUESTIONE ATLANTIA

“L’ipotesi più percorribile sarebbe quella di coinvolgere Atlantia, ma questa soluzione è rimasta nelle ultime settimane in una situazione di stallo: la società ufficialmente continua a ribadire di avere già abbastanza fronti aperti ma il nodo è politico ed è legato ai rapporti tra la holding dei Benetton e il governo (in particolare il M5s), incrinatisi dopo il crollo del ponte Morandi”, ha scritto il Messaggero: “Un dialogo peraltro non favorito dal recente “scudo” per i funzionari che firmano la revoca delle concessioni, inserito nel decreto Sblocca Cantieri”.

IL RUOLO DI ADR

Atlantia – ha scritto il Sole 24 Ore – “ha un interesse all’operazione perché Alitalia è il principale cliente della controllata Aeroporti di Roma a Fiumicino, ma chiede una «normalizzazione» dei rapporti con il governo sulle autostrade, minacciate da una richiesta di revoca della concessione dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova (43 morti)”.

LA SMENTITA DI ATLANTIA

Il gruppo dei Benetton ha smentito: “In relazione ad alcune indiscrezioni pubblicate oggi da organi di stampa”, si legge in una nota, “Atlantia ribadisce che sulla vicenda Alitalia la sua posizione non è cambiata rispetto alle ripetute dichiarazioni pubbliche del ceo, Giovanni Castellucci”. “Nessun fondamento, quindi, possono avere notizie circa presunti accordi, ancorché preliminari, per un’eventuale partecipazione alla newco Alitalia”, prosegue il comunicato. “Pur essendo molto attenta al futuro di Alitalia in considerazione della sua importanza per Aeroporti di Roma, attualmente Atlantia è già impegnata in Italia su numerosi e complessi fronti”.

IL NODO TOTO

Per Alitalia si è fatto avanti nelle scorse settimane anche il gruppo Toto, che però non sarebbe gradito dal partner americano Delta, da Ferrovie e pure dal gruppo Atlantia. Così come ci sono state divergenze fra soci e vertici del fondo QuattroR nato quando alla presidenza di Cdp c’era Claudio Costamagna: i soci Inail e Inarcassa avrebbero bocciato l’ipotesi che era caldeggiata da Fs.

LOTITO SCENDE IN CAMPO

Claudio Lotito, presidente della Lazio e consigliere della Federcalcio, ha formalizzato un’offerta “riservata” di acquisto per Alitalia. Lo ha ufficializzato al telefono l’imprenditore attivo nei servizi di pulizie e manutenzione con l’agenzia di stampa Ansa.