ALITALIA? FALL-ITA – LA NUOVA SOCIETA’ DICE ADDIO A MILLEMIGLIA PER EVITARE GUAI CON BRUXELLES – IL PIANO INDUSTRIALE DI ITA DA POCO SVELATO PREVEDE CHE, "NON POTENDO PARTECIPARE ALLA GARA PUBBLICA" , LA SOCIETÀ NEONATA SI DOTI «SIN DA SUBITO DI UN NUOVO PROGRAMMA FEDELTA'- INTANTO 5,8 MILIONI DI CLIENTI SI CHIEDONO COSA SARÀ DEI LORO PUNTI ACCUMULATI...

CARLOTTA SCOZZARI per la Stampa

ITA - ITALIA TRASPORTO AEREO

La nuova Alitalia, Ita, non potrà ereditare dalla vecchia il programma MilleMiglia, che consente di convertire i punti accumulati viaggiando in biglietti premio su voli della compagnia aerea e dei suoi partner.

Il problema è che Alitalia Loyalty, società del gruppo che ha materialmente in carico il programma, non può essere rilevata da Ita perché quest' ultima, a causa dei paletti fissati dall'Unione europea che ha imposto discontinuità rispetto al passato, non potrà prendere parte alla gara pubblica che sarà indetta dalla vecchia Alitalia in amministrazione straordinaria.

Non a caso, il piano industriale di Ita da poco svelato prevede che, «non potendo partecipare alla gara pubblica», la società neonata si doti «sin da subito di un nuovo programma di loyalty efficiente, moderno, orientato alle esigenze dei clienti e che consenta un maggiore accesso all'offerta della compagnia e dei propri partner».

alitalia 2

In questo contesto, sembra difficile immaginare che la società da poco rinata dalle ceneri della vecchia Alitalia, il cui decollo è previsto per il 15 ottobre, possa convertire le vecchie MilleMiglia in punti del nuovo programma, non foss' altro perché il rischio sarebbe quello di ricevere contestazioni da parte dell'Ue sempre in merito alla mancata discontinuità.

D'altra parte, considerata l'amministrazione straordinaria, appare altrettanto difficile che la vecchia Alitalia possa rimborsare i clienti MilleMiglia, almeno per intero. Il rischio, insomma, se non si riesce a trovare un soluzione, è di perdere, almeno in parte, i punti accumulati. Il programma MilleMiglia è considerato una delle punte di diamante della ex compagnia di bandiera italiana, tanto che Alitalia Loyalty sul sito sostiene di gestire «una community composta da oltre 5,8 milioni di individui nel mondo». E che ora si stanno chiedendo cosa sarà dei loro punti accumulati.

alitalia.