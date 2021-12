MERCATO COMUNE, NIENTE GAUDIO - IN EUROPA OGNI PAESE FA COME VUOLE SULLE RETRIBUZIONI: E COSÌ LE AZIENDE SCAPPANO DALL’ITALIA E SE NE VANNO IN POLONIA O IN UNGHERIA DOVE GLI OPERAI SONO SOTTOPAGATI. ORA IL CONSIGLIO DELLUE HA DATO IL VIA LIBERA ALL’AVVIO DEI NEGOZIATI PER LA RIFORMA DEL SALARIO MINIMO, CHE NON IMPORRÀ L’OBBLIGO, MA SOLO CRITERI COMUNI PER QUEI PAESI DOVE LA LEGGE NON PREVEDE UNA RETRIBUZIONE DI BASE (L’ITALIA È FRA QUESTI) - IL PRESIDENTE DELL’INPS TRIDICO: “FAVORIREBBE SOPRATTUTTO DONNE E GIOVANI”