ALL YOU CAN FLY - "WIZZ AIR" LANCIA L'ABBONAMENTO PER VOLARE SENZA LIMITI: CON 599 EURO POTRANNO PRENDERE TUTTI GLI AEREI CHE SI VORRANNO, PAGANDO SOLO 9,99 EURO A BIGLIETTO - SE SI SOTTOSCRIVE ENTRO FERRAGOSTO IL COSTO DELL'OFFERTA E' DI 499 EURO - MA FATE BENE I CONTI, LE ROTTE NAZIONALI SONO ESCLUSE DAL PASS E PER PRENOTARE I VOLI AL PREZZO STRACCIATO E' NECESSARIO UN ANTICIPO DI ALMENO 72 ORE...

Estratto da www.corriere.it

Wizz Air, la compagnia aerea low cost ungherese, lancia la membership card «All You Can Fly» che offre una ampia scelta di voli per un periodo di 12 mesi al prezzo di 599 euro (499 euro in fase di lancio, fino a Ferragosto) verso oltre 800 destinazioni, a cui vanno aggiunti 9,99 euro per ogni tratta.

La «Wizz All You Can Fly» membership è la prima carta di questo genere in Europa e la compagnia aerea è l’unica ad offrire un numero così esteso di voli a prezzo fisso.

La membership annuale da 599 euro darà ai viaggiatori accesso ai voli su tutta la rete Wizz Air, con una tariffa di prenotazione a soli 9,99 euro. Questa nuova membership card offrirà dunque ai viaggiatori un’opportunità per viaggiare quanto desiderano, permettendo loro di risparmiare sul prezzo abituale dei biglietti.

Le mete previste spaziano dal Mare del Mediterraneo alle escursioni nelle Alpi Austriache, fino alle grandi capitali europee come Parigi e Londra. La Wizz All You Can Fly membership connetterà i viaggiatori alle migliori destinazioni per un city break, sia in Europa che oltre.

Lo strumento si adatta ai frequent flyer e la membership è valida per un passeggero per un periodo di 12 mesi. Gli affiliati potranno scegliere tra le destinazioni disponibili 72 ore prima della data e dell’ora di partenza.

La compagnia aerea, come detto, ha lanciato anche un’offerta di prevendita limitata della All You Can Fly membership a un prezzo scontato di 499 euro. La prevendita è iniziata alle 10 del 13 agosto 2024 e durerà fino alle 23:59 CET del 15 agosto. Dopo la prevendita, la membership sarà disponibile al prezzo regolare di 599 euro.

I passeggeri potranno prenotare voli all’interno della Wizz All You Can Fly membership a partire dal 25 settembre 2024. I clienti Wizz Air potranno utilizzare la membership per volare quanto vorranno. Potranno viaggiare da quasi 200 città in oltre 50 Paesi su 800 rotte.

La carta promozionale prevede alcune limitazioni. La principale di questa è che le rotte nazionali italiane sono escluse dal pass: questo vuol dire che non sarà possibile sfruttare questo abbonamento se si è pendolari tra due aeroporti italiani serviti da Wizz Air.

Con la registrazione a Wizz All You Can Fly inoltre è possibile prenotare voli di sola andata disponibili entro 3 giorni di calendario (72 ore) prima della partenza. È possibile inoltre prenotare un massimo di 3 voli di sola andata per 1 giorno (24 ore).

Wizz All You Can Fly può essere utilizzato per la prenotazione solo se si è l’unico passeggero. E una volta prenotato un volo con Wizz All You Can Fly la prenotazione non può essere modificata in seguito. Servizi aggiuntivi possono essere acquistati e aggiunti alla prenotazione del/i rispettivo/i volo/i prima della partenza. Il pagamento di tali servizi (come bagaglio o priorità) non è coperto da Wizz. [...]

Comprare questo abbonamento significa «investire» 600 euro anticipatamente e senza alcuna possibilità di rimborso. Occorre quindi leggere bene e fare i conti. Se si è pendolari dei cieli italiani non ha senso comprarlo. Al contrario se si vola spesso da un aeroporto servito da Wizz Air, verso destinazioni internazionali allora potrebbe avere senso.

Certo bisogna calcolare che ogni volta che si staccherà un biglietto si avrà un costo aggiuntivo, al netto di eventuali supplementi, di 9,99 euro. L’ultima considerazione è che dalla proposta sono esclusi i voli last minute, dato che viga l’obbligo di prenotare con almeno 72 ore di anticipo.

