ALLARME ROSSO! LO SPREAD BTP BUND SUPERA QUOTA 290 PUNTI IN APERTURA CONTRO I 283 DELLA CHIUSURA DI IERI. IL RENDIMENTO DEL TITOLO DECENNALE ITALIANO SALE AL 2,73%...

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(ANSA) - Lo spread tra Btp e Bund tedesco apre in netto rialzo oltre la soglia di 290 punti a 291,4 punti contro i 283 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano sale al 2,73%.

 

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