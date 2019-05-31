(ANSA) - Lo spread tra Btp e Bund tedesco apre in netto rialzo oltre la soglia di 290 punti a 291,4 punti contro i 283 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano sale al 2,73%.
ALLARME ROSSO! LO SPREAD BTP BUND SUPERA QUOTA 290 PUNTI IN APERTURA CONTRO I 283 DELLA CHIUSURA DI IERI. IL RENDIMENTO DEL TITOLO DECENNALE ITALIANO SALE AL 2,73%...-
(ANSA) - Lo spread tra Btp e Bund tedesco apre in netto rialzo oltre la soglia di 290 punti a 291,4 punti contro i 283 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano sale al 2,73%.
SUONA L’ARPE PER “IL GIORNALE” – IL BANCHIERE STA ORGANIZZANDO UN POOL DI INVESTITORI PRONTI A RILEVARE IL QUOTIDIANO DI BERLUSCONI: PER LA FAMIGLIA DI SILVIO LA TESTATA ORMAI È UN PESO, MARINA NON NE PUÒ PIÙ DI RIPIANARE LE PERDITE E I RAPPORTI CON LA REDAZIONE SONO AI MINIMI DOPO LA CHIUSURA DELLA REDAZIONE ROMANA – CHI SARANNO QUESTI INVESTITORI? UNO POTREBBE ESSERE IL PROPRIETARIO DI "GRAFICA VENETA" FABIO FRANCESCHI, E POI...
BISCIONE CON I CRAUTI – PERCHÉ I BERLUSCONI HANNO DECISO DI COMPRARE IL 9,6% DI PROSIEBENSAT1? DA UN LATO C’È LA VOLONTÀ DI CREARE UN BLOCCO EUROPEO PER ATTUTIRE LA CONCORRENZA DELLO STREAMING, DALL’ALTRO IL PIANO DI CONFALONIERI PER RIDURRE IL RISCHIO D’IMPRESA E BLINDARE LA CASSAFORTE MEDIASET AGLI EREDI DI SILVIO – IL “FINANCIAL TIMES” È SCETTICO: “BERLUSCONI DOVREBBE RICORDARSI" CHE UNO DEI PROGRAMMI DI PUNTA DI PROSIEBENSAT1 SI INTITOLA ‘JERKS’, ‘COGLIONI’
SVEGLIATE I SOVRANISTI CACIO E PEPE! IL PARMIGIANO ITALIANO PARLA FRANCESE: 'LACTALIS' SI PRENDE IL CONTROLLO DI ‘NUOVA CASTELLI’, L’AZIENDA CHE COMMERCIALIZZA ANCHE ALTRI FORMAGGI DOP ITALIANI SUI MERCATI ESTERI - INUTILI LE PROPOSTE DI COLDIRETTI E L’ANNUNCIATO INTERVENTO DEL MINISTRO CENTINAIO