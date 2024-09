ALLORA NON ERA UNA "MONTATURA" – MARK ZUCKERBERG CONFERMA CHE “META” COMPRERÀ UNA QUOTA DI “ESSILORLUXOTTICA”, L’AZIENDA DELLA FAMIGLIA DEL VECCHIO CHE GIÀ PRODUCE GLI I RAYBAN “SMART”: “CREDO MOLTO IN LORO” – LA RICERCA SUGLI OCCHIALI INTELLIGENTI VA AVANTI A GONFIE VELE: PRESTO, OLTRE A FARE CHIAMATE, SCATTARE FOTO E REGISTRARE I CORRIDOI DI MONTECITORIO (COME FACEVA MARIA ROSARIA BOCCIA), PERMETTERANNO ANCHE DI SENTIRE TRADUZIONI IN TEMPO REALI E… - LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO MODELLO “ORION” PER LA REALTÀ AUMENTATA

Estratto dell’articolo di Jacopo Orsini per “il Messaggero”

mark zuckerberg con gli occhiali orion per la realta aumentata 1

Mark Zuckerberg conferma: Meta, la società a cui fanno capo Facebook e Instagram, è pronta a comprare una quota di Essilorluxottica. La mossa, ha poi sottolineato, servirà per cementare la collaborazione avviata da diversi anni, e nei giorni scorsi rinnovata per un decennio, nella produzione di smart glasses, gli occhiali intelligenti a marchio Ray-Ban che consentono di fare chiamate, scattare foto, girare e condividere video, ascoltare musica a mani libere. E nel giro di qualche mese anche di sentire in tempo reale una traduzione.

[…] «Sì, abbiamo parlato di investire in loro. Non sarà una cosa importante. Direi che è più una cosa simbolica. Vogliamo che questa sia una partnership a lungo termine e, come parte di ciò, ho pensato che sarebbe stato un bel gesto», ha affermato l'amministratore delegato di Meta in una intervista al sito americano The Verge.

ZUCKERBERG E LEONARDO DEL VECCHIO

Nelle scorse settimane si era ipotizzato che Meta potesse rilevare una quota intorno al 5% del gruppo delle lenti e degli occhiali, che ai prezzi attuali di Borsa vale poco meno di 5 miliardi di euro.

Una cifra ingente ma che se paragonata alla capitalizzazione di Meta (intorno ai 1.300 miliardi di euro) in effetti può apparire relativamente piccola […]. […] «Fondamentalmente credo molto in loro - ha poi aggiunto il capo di Facebook riferendosi alla società italo-francese -. Penso che passeranno dall'essere la principale azienda di occhiali al mondo a una delle maggiori aziende tecnologiche al mondo».

LEONARDO MARIA DEL VECCHIO

Zuckerberg ha quindi paragonato il gruppo fondato da Leonardo Del Vecchio a Samsung. «Come Samsung ha fatto in modo che la Corea diventasse uno dei principali hub di costruzione di telefoni nel mondo», Essilorluxottica […] è una delle migliori occasioni per l'Europa e l'Italia per diventare «un importante hub per la produzione, la costruzione e la progettazione della prossima grande categoria di piattaforme informatiche in generale». […]

LEONARDO MARIA DEL VECCHIO mark zuckerberg 5 leonardo del vecchio mark zuckerberg gli occhiali orion vr di facebook e rayban mark zuckerberg con gli occhiali orion per la realta aumentata mark zuckerberg con i ray ban meta mark zuckerberg con gli occhiali orion per la realta aumentata 4 mark zuckerberg con gli occhiali orion per la realta aumentata 2 mark zuckerberg con gli occhiali orion per la realta aumentata 3 mark zuckerberg con gli occhiali orion per la realta aumentata