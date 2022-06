5 giu 2022 12:48

IN ALTO IL CARIGE! – È FATTA: DOPO L’OK DELL’ANTITRUST, BPER HA ACQUISITO IL CONTROLLO DEL 79,418% DELLA BANCA GENOVESE E SI CANDIDA A FARE DA PERNO PER IL TERZO POLO. INTANTO, CON L'OPERAZIONE, NASCE IL QUARTO – ORA LA BANCA GUIDATA DA MONTANI (E CONTROLLATA DALLA UNIPOL DI CIMBRI) AVVIERÀ UN’OFFERTA PUBBLICA OBBLIGATORIA SUL RESTATNTE 20,582% A 0,8 EURO PER AZIONE, COSÌ DA DELISTARLA DA PIAZZA AFFARI. ENTRO L’ANNO CI SARÀ LA FUSIONE, PER NON PERDERE LA “DOTE” DA 530 MILIONI…