ALTOLÀ: I BERLUSCONI NON VENDONO IL MONZA – SECONDO “MILANO FINANZA”, FININVEST NON SAREBBE DISPOSTA A CEDERE TUTTO IL CLUB: LA TRATTATIVA CON IL MAGNATE GREGO EVANGELOS MARINAKIS È AVANZATA, MA RIGUARDA SOLO UN INGRESSO CON UNA QUOTA DI MINORANZA – E MENTRE GLI EREDI DEL CAV SONO ANCORA AL LAVORO SULLA VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO, LA HOLDING STACCA UN DIVIDENDO DA 100 MILIONI (SU UN UTILE DI 133)

La riunione del cda di Fininvest, non poteva che aprirsi con «un commosso ricordo del fondatore, Silvio Berlusconi» […]. È questo l'incipit della relazione del cda della holding della famiglia Berlusconi, presieduta da Marina, per approvare il bilancio 2022 che […] mostra una tenuta dei ricavi per 3,82 miliardi di euro registrati grazie alle performance delle aziende di famiglia quotate, Mfe e Mondadori, e della partecipazione strategica in Banca Mediolanum.

Gli eredi dell'ex presidente del Consiglio […] non hanno ancora accettato ufficialmente il testamento, poiché ancora al lavoro per definire il valore esatto di tutto il patrimonio di famiglia extra-società, come ville, oggetti d'arte, imbarcazioni .

Quel che è certo è la conferma del dividendo da 100 milioni -su un utile di 133 milioni- che sarà distribuito pro quota alle casseforti che detengono il capitale di Fininvest, tra cui quindi anche le Holding Italiana Prima, Seconda, Terza e Ottava che erano dell'ex premier e che saranno quindi ripartite tra Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi.

La cassaforte di casa Berlusconi nel 2022 ha contabilizzato dividendi per 217 milioni circa, grazie soprattutto ai 131,9 milioni staccati da Banca Mediolanum, cui si aggiungono quelli da Mfe (58,1 milioni), gli 11,8 milioni staccati dalla Mondadori ei 15 milioni provenienti dalla Isim, il braccio finanziario di Fininvest che investe in fondi di private equity (ha tra l'altro una partecipazione nella fintech Soldo -di cui ha venduto una quota per 7 milioni- con una plusvalenza di 5,5 milioni).

[…] Fininvest può contare su oltre 1,3 miliardi di riserve, di cui 1,179 miliardi di quota disponibile. La holding ha però dovuto effettuare delle svalutazioni nel valore di carico di alcune società partecipate per 68,6 milioni di euro, di cui un milione per il Teatro Manzoni, 6,8 milioni per la Trefinance in liquidazione e 7 milioni per la Isim. A pesare sulle svalutazioni è stata quella apportata sul valore di carico del Monza che ha impattato per 53,6 milioni di euro.

Proprio il Monza merita un capitoletto a parte. In primis per quel che riguarda l'azionariato, visto che, secondo quanto appreso da MF-Milano Finanza, effettivamente sarebbe stata imbastita una prima trattativa con il magnate greco Evangelos Marinakis, politico di successo, armatore, editore e già proprietario dell'Olympiakos in Grecia e del Nottingham Forest in Premier League. A differenza però di quanto emerso, Fininvest non sarebbe disposta a cedere tutto il club che ha contribuito a far crescere fino a raggiungere la storica promozione in serie A.

Si tratterebbe piuttosto di un ingresso con una quota di minoranza, un sostegno per Fininvest e un'arma in più da sfruttare per saziare le ambizioni del club. Anche perché, la holding dei Berlusconi nel corso del 2022 ha provveduto a effettuare versamenti in conto capitale per un importo complessivo di 64,5 milioni.

Un versamento dovuto anche alla promozione nella massima competizione calcistica italiana, che ha quindi comportato anche un deciso aumento dei costi del club guidato da Adriano Galliani. Se i ricavi sono più che raddoppiati, passando dai 15,4 milioni del 2021 ai 32,7 milioni del 2022, anche i costi sono aumentati portando così a una perdita di 65,4 milioni, seppur con una posizione finanziaria netta che presenta un saldo positivo di 6,2 milioni.

