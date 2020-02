26 feb 2020 18:10

ALTRO CHE ''NON CEDE ALLE LUSINGHE DI HSBC'': JEAN PIERRE MUSTIER NELLA MATTINA DI SABATO HA SAPUTO DI NON ESSERE PIÙ IL FAVORITO PER LA GUIDA HSBC E SI È AFFRETTATO A FAR DIRAMARE UN COMUNICATO IN CUI DICEVA CHE SAREBBE RIMASTO AL VERTICE DI UNICREDIT - NON GLI SAREBBE DISPIACIUTO CAMBIARE: IL COLOSSO ANGLO-ASIATICO HA GIÀ ANNUNCIATO I SUOI SANGUINOSI TAGLI, CHE QUINDI NON AVREBBERO PORTATO LA SUA FIRMA