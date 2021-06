24 giu 2021 16:35

UN ALTRO “DIVORZIO” PER BILL GATES – WARREN BUFFET HA ANNUNCIATO LE DIMISSIONI DALLA "GATES FOUNDATION" – NELL’ANNUNCIO NON VIENE MENZIONATA LA SEPARAZIONE TRA BILL E MELINDA, CHE COMUNQUE SEMBRA AVER CONDIZIONATO LA SCELTA: “I MIEI OBIETTIVI SONO IN SINCRONIA AL CENTO PER CENTO CON QUELLI DELLA FONDAZIONE, E LA MIA PARTECIPAZIONE FISICA NON È NECESSARIA A CENTRARLI”