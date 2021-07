30 lug 2021 13:30

UN ALTRO MODO PER "BUCARE" LA NOSTRA PRIVACY - FACEBOOK HA ANNUNCIATO UNA COLLABORAZIONE CON RAY BAN PER LA PRODUZIONE DI “SMART GLASSES”, OCCHIALI DOTATI DI UNA TELECAMERA PER SCATTARE FOTO E REGISTRARE VIDEO – NON È LA PRIMA VOLTA CHE UN’AZIENDA HI TECH SI AVVENTURA NEL MONDO DEGLI OCCHIALI: SIA GOOGLE CHE SNAPCHAT AVEVANO ANNUNCIATO LA PRODUZIONE DI SMART GLASSES, MA ENTRAMBI I PROGETTI NON HANNO AVUTO SUCCESSO… - VIDEO