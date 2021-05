RETE O RETI? NEL TESTO CONSEGNATO A BRUXELLES PER IL RECOVERY FUND NON C’È PIÙ TRACCIA DEL PROGETTO DI RETE UNICA DEFINITO DA TIM E CDP: DRAGHI E COLAO ORA PARLANO DI “RETI A BANDA LARGA ULTRAVELOCE”. IL PLURALE NON È MESSO LÌ A CASO. ANCHE PERCHÉ L’IPOTESI DI UNA SOLA RETE DETENUTA DA UN SOGGETTO “VERTICALMENTE INTEGRATO” COME TIM NON ERA MAI STATA APPREZZATA A BRUXELLES – LA PARTITA INCROCIATA VIVENDI-MEDIASET