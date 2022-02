PARTE IL RISIKO DELLE TELECOMUNICAZIONI! - ILIAD SCENDE IN CAMPO: IL GRUPPO FRANCESE AVREBBE FATTO UN’OFFERTA A VODAFONE! NON SI TRATTEREBBE DI UNA FUSIONE, MA DI UNA PROPOSTA PER LE ATTIVITÀ ITALIANE DEL COLOSSO BRITANNICO. IL POSSIBILE VALORE DELL’OPERAZIONE SAREBBE 14 MILIARDI DI EURO - IL CONSOLIDAMENTO FAREBBE COMODO ANCHE A TIM (CHE INFATTI IERI A PIAZZA AFFARI HA CHIUSO IN POSITIVO)