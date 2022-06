ANCHE I CRIMINALI SI EVOLVONO: BASTA DROGA E CONTRABBANDO, MEGLIO GLI ATTACCHI HACKER! – PATRICE CAINE, AD DI THALES, COLOSSO DELLA CYBERSECURITY: “IL CYBER CRIMINE GENERA TRE VOLTE PIU’ GUADAGNI RISPETTO AL TRAFFICO DI DROGA, E’ PIU’ SEMPLICE E COMPORTA MENO RISCHI” – TRE AZIENDE SU 10 COLPITE DA RANSOMWARE ACCETTANO DI PAGARE PUR DI SALVARE I LORO DATI. E TRA DAD E SMART WORKING, IL COVID È STATO UNA MANNA PER I PIRATI INFORMATICI – IL GIRO D’AFFARI STIMATO, TRA IL 2020 E IL 2025, È ENORME: CINQUE TRILIONI DI DOLLARI…

Alessandro Da Rold per “la Verità”

PATRICE CAINE

«La criminalità informatica funziona così bene che, secondo alcune stime, genera a livello globale tre volte più guadagni rispetto al traffico di droga: è molto più semplice e comporta molti meno rischi».

Patrice Caine, amministratore delegato di Thales, leader mondiale nell'industria aerospaziale, di difesa e di cybersicurezza, ha spiegato così durante il Thales media day di Parigi quanto si sia evoluto negli ultimi anni il settore della cybersecurity. I numeri parlano chiaro.

Solo nell'ultimo anno il totale di attacchi informatici e di episodi di ransomware è aumentato del 150% a causa dell'effetto combinato di pandemia e digitalizzazione sempre più rapida nella nostra società.

Questo tipo di minacce sono in continua evoluzione man mano che i servizi digitali diventano parte integrante della nostra vita quotidiana.

Ib Group, azienda leader nel settore con sede a Singapore, ha stimato che il costo totale della criminalità informatica tra il 2020 e il 2025 sia stato superiore a 5 trilioni di dollari, una cifra spropositata. Ma il problema della cybersicurezza si sta facendo sentire da tempo anche nel conflitto tra Russia e Ucraina.

Gli hacker di Mosca, tra i più temuti al mondo, operano almeno dal 2014 per mettere in difficoltà le istituzioni di Kiev. L'aumento dei conflitti globali non ha prodotto altro che la crescita della criminalità informatica. Caine ha citato, oltre all'Ucraina, anche la situazione di Taiwan e il Medio Oriente.

Non lo si può dire pubblicamente, ma Thales negli ultimi mesi ha dato il suo supporto all'Ucraina. Sono state sospese da tempo le attività imprenditoriali sul territorio russo, ma soprattutto a metà maggio il premier inglese Boris Johnson ha fatto visita in uno stabilimento di Thales nel Regno Unito nella parte orientale di Belfast, in Irlanda del Nord.

Londra fornisce missili antiaerei ad alta velocità Starstreak per aiutare gli ucraini a difendersi dai bombardamenti aerei ma anche giubbotti antiproiettile, elmetti e stivali da combattimento.

E oltre al materiale bellico c'è un aiuto sul fronte della cyber sicurezza.

Thales - 81.000 dipendenti in 68 paesi con un fatturato di 16,2 miliardi di euro nel 2021 -, vanta 6 centri operativi per la sicurezza informatica operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in tutto il mondo e oltre 3.500 ingegneri specializzati in sistemi informativi critici, che lavorano senza sosta ogni giorno «per garantire l'integrità e la riservatezza dei dati, la sicurezza del sistema, la resilienza della rete e per fornire una protezione completa dei dati nazionali o privati».

Ormai, per espandere le loro attività e aumentare la redditività, i gruppi di hacker si sono organizzati in piccole e medie imprese. Hanno strutture che possono vantare dipartimenti di ricerca e sviluppo per migliorare l'efficacia degli attacchi informatici e sviluppare tecniche innovative per gli attacchi.

Secondo il Thales cyberthreat handbook (una sorta di atlante della situazione) del 2022, un numero sempre più crescente di persone accetta di pagare un riscatto per recuperare i propri dati. Solo nel 2021, il 32% delle aziende prese di mira da un attacco informatico ha accettato di pagare un riscatto agli hacker, rispetto al 26% nel 2020. Un gruppo di hacker è persino riuscito a estorcere 180 milioni di euro grazie a un semplice singolo attacco.

Il Thales cyberthreat handbook rivela che il 72% dei 20.000 attacchi analizzato prende di mira il settore della difesa e delle pubbliche amministrazioni. Il 62% è invece diretto contro il settore delle telecomunicazioni. Il Nord America è tra i più colpiti con 72% degli attacchi mentre l'Europa rappresenta il 66%. «L'anno scorso Facebook ha avuto servizi offline per quasi sette ore» ricorda Caine. «In Francia e in Europa, l'evento è stato tutt' altro che catastrofico. Ma in Brasile molte piccole imprese sono rimaste completamente paralizzate perché si affidano a Facebook per gran parte delle loro vendite». Il problema è quindi molto più ampio di quanto si possa pensare.

