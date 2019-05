GABETTI SI FA L'AUTOCOCCODRILLO SU "LA STAMPA" E TRAVAGLIO SI SBELLICA DALLE RISATE: ''ESPRIMIAMO LA MASSIMA SOLIDARIETÀ AI DUE COLLEGHI RIDOTTI AD AMANUENSI DEL MORITURO, LA CUI CONDANNA IN APPELLO (POI PRESCRITTA) SI È TRASFORMATA IN ASSOLUZIONE'' - 'LO FECE PER MANTENERE L'ITALIANITÀ DELLA FIAT', SCRIVONO LE PREFICHE. NO, FU SANZIONATO DALLA CONSOB PER L'OPERAZIONE CHE MANTENNE L'AZIENDA IN MANO AGLI AGNELLI, CHE TRASFERIRONO LA SEDE TRA USA, OLANDA E GB''