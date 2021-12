6 dic 2021 17:08

ANCHE L’EUROPA SI SVEGLIA: BASTA STIPENDI DA FAME! - IL CONSIGLIO UE HA DATO IL VIA LIBERA ALL’AVVIO DEI NEGOZIATI PER INTRODURRE IL SALARIO MINMO EUROPEO, PROPOSTO DALLA COMMISSIONE. SPERIAMO SIA LA VOLTA BUONA ANCHE PER UNIFORMARE LE RETRIBUZIONI NEI PAESI DELL’EST E RIDURRE IL DUMPING SALARIALE, CIOÈ LA CONCORRENZA AL RIBASSO NEGLI STIPENDI AI LAVORATORI - ANDREA ORLANDO: “È UNA BUONA NOTIZIA PER L'EUROPA MA ANCHE PER L'ITALIA”