ELON E’ FUORI DI TESLA - MUSK HA VENDUTO UN TOTALE DI AZIONI TESLA PER 8,5 MILIARDI DI DOLLARI IN QUESTA SETTIMANA. È QUANTO RISULTA ALLA SEC, L'AUTORITÀ DI VIGILANZA DEL MERCATO AZIONARIO AMERICANO - LA NOTIZIA È ARRIVATA DOPO CHE MUSK HA CONCLUSO UN ACCORDO PER ACQUISTARE TWITTER PER 44 MILIARDI DI DOLLARI IN CONTANTI…