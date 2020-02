UN ANNO DOLCISSIMO PER FERRERO – IL FATTURATO DEL GRUPPO CRESCE DEL 6,2% E RAGGIUNGE GLI 11,4 MILIARDI DI EURO: I RICAVI SPINTI DAI NUTELLA BISCUITS (E DALLA SUPER OPERAZIONE DI MARKETING CHE LI HA ACCOMPAGNATI) E DALL’ESPANSIONE DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA – A TRAINARE LE VENDITE NON È L’ITALIA, MA I MERCATI DI FRANCIA, GERMANIA E USA - IL PIANO DI ACQUISIZIONI E GLI INVESTIMENTI, TRA CUI LA NUOVA SEDE IN LUSSEMBURGO…

Da “la Stampa”

Crescono i ricavi del gruppo Ferrero grazie a Nutella, Ferrero Rocher e Kinder Bueno, ma anche ai prodotti freschi e a quelli da ricorrenza. Il fatturato consolidato del gruppo - costituito da 104 società e 31 stabilimenti produttivi - ha raggiunto gli 11,4 miliardi di euro, con un incremento del 6,2% rispetto all' anno precedente.

Questi i dati più importanti del bilancio chiuso al 31 agosto 2019 della capogruppo Ferrero International, di cui Giovanni Ferrero è presidente e Lapo Civiletti l' amministratore delegato. A trainare le vendite nell' esercizio chiuso al 31 agosto 2019 sono stati i mercati di Germania, Francia e Usa. I dipendenti sono 36.372 in aumento rispetto al 2018.

Il gruppo Ferrero ha continuato anche quest' anno «a investire nel miglioramento e nell' ampliamento di stabilimenti, impianti e attrezzature - spiega in una nota l' azienda - in linea con i propri impegni imprenditoriali e sociali, e in costante applicazione delle proprie strategie aziendali.

Queste hanno portato a miglioramenti continui nella qualità e nella competitività del portafoglio prodotti, prestando particolare attenzione alla freschezza del prodotto, alla sicurezza alimentare e all' ambiente, temi su cui il gruppo Ferrero è fortemente impegnato».

Il Gruppo ha sostenuto la propria strategia di sviluppo tecnologico attraverso l' espansione della propria capacità produttiva, con investimenti totali di 663 milioni di euro. Sull' ammontare totale degli investimenti la parte più significativa è stata focalizzata su immobili, impianti e macchinari (580 milioni di euro) principalmente in Italia, Germania, Canada, Polonia, Belgio e per il completamento del nuovo edificio dell' headquarter in Lussemburgo.

A luglio 2019 il Gruppo ha finalizzato l' acquisizione da Kellogg Company di un importante portafoglio di marchi nella categoria dei biscotti, tra cui il marchio iconico di biscotti Keeble. Nello steso mese è stata completata l' acquisizione della quota di maggioranza del gruppo Ice Cream Factory Comaker (Icfc), società spagnola attiva nella produzione e distribuzione di gelati «private label», rivolti principalmente ai rivenditori e al food service.

Tra le novità di prodotto anche i Ferrero Biscuits lanciati sul mercato italiano a novembre dopo essere stati testati con successo in Francia dove tra maggio e agosto sono state vendute 17 milioni e mezzo di confezioni. Ad aprile toccherà alla Germania. Per far fronte alle richieste del mercato, dal primo febbraio lo stabilimento di Balvano (Potenza) è passato a produrre a pieno regime con 170 nuove assunzioni - di cui il 40% a tempo indeterminato - che hanno portato il numero di lavoratori oltre le 500 unità e la produzione a 220 quintali per ogni turno di lavorazione, con un incremento dei volumi del 30%.

