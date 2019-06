ANOTHER BRICK IN THE...WALLET – GOOGLE PAY, APPLE PAY, SATISPAY: COSA C’È DIETRO ALLA GRANDE ABBUFFATA DEI SERVIZI CONTACTLESS PER I MICROPAGAMENTI? – COMMISSIONI BASSE E A VOLTE AZZERATE, FACILITÀ D’UTILIZZO E TRASFERIMENTI VELOCI, ORA SI SCALDA ANCHE ENEL, AUTORIZZATA A OPERARE COME ISTITUTO DI MONETA ELETTRONICA. IN ATTESA CHE ARRIVI “LIBRA”, LA VALUTA DI FACEBOOK

Camilla Conti per “il Giornale”

I pagamenti contactless, online, mobile e i wallet stanno decollando. Parliamo dei servizi offerti da PayPal, Applepay e SatisPay. Il più famoso, anche perché ha fatto da apripista, è Paypal che permette transazioni di denaro online senza comunicare i dati della propria carta di credito o del proprio conto corrente bancario. L' apertura del conto è gratuita. È gratuito anche l' invio di denaro per l' acquisto di beni o servizi.

Ed è ancora gratuito il trasferimento ad amici e parenti quando viene eseguito tramite il saldo del conto PayPal o attingendo al conto bancario associato. Se l' invio ad amici o parenti va a pescare da una carta di credito o da una carta prepagata, si applica una commissione di 0,35 euro più il 3,4% dell' importo.

Quando si riceve denaro come contropartita della vendita di beni o servizi, viene applicata una commissione di 0,35 euro più il 3,4% dell' importo. Ricevere denaro da amici e parenti è gratuito per chi riceve. Inviare denaro a una persona che risiede all' estero, o riceverlo, comporta una tariffa.

L' ultimo servizio in ordine di comparsa sul mercato italiano è invece appunto GPay, il servizio di e-payment lanciato da Google a metà settembre che però funziona solo con iPhone e iPad mentre Samsung Pay è compatibile solo con i dispositivi di fascia alta dell' azienda coreana.

Guardando tra i servizi italiani, uno dei più conosciuti e interessanti è certamente Satispay. Si deve collegare a un conto corrente che diventa la fonte principale del budget disponibile settimanalmente sull' applicazione.

Una volta che si hanno a disposizione questi soldi si possono effettuare micropagamenti o scambiare denaro con gli amici iscritti. Ogni lunedì il budget viene riportato alla soglia prestabilita, prelevando con bonifico i soldi dal conto o accreditandoli nel caso di eccedenza. SatisPay non richiede commissioni per tutte le transazioni inferiori ai 10 euro, mentre per le transazioni superiori ai 10 euro la commissione è fissa di 20 centesimi, indipendentemente dall' importo.

Se si esaurisce la disponibilità bisognerà aspettare la ricarica che avviene automaticamente la domenica sera. E poi, in caso, aumentare il budget. Un vero e proprio «social payment« è CirclePay: l' applicazione permette agli utenti di inviare o ricevere denaro tra singoli o all' interno di gruppi, con un' interfaccia del tutto simile a quella delle chat. L' applicazione prevede una registrazione veloce, anche attraverso Facebook, e richiede il possesso di una carta di credito (solo Mastercard o Visa), ma si può attivare anche con l' indicazione di un conto corrente bancario.

Per inviare denaro è sufficiente avere il numero di telefono cellulare o l' email della persona. La app permette di attivare una vera e propria chat fino a venti persone contemporaneamente per scambiarsi messaggi e denaro.

Non ci sono commissioni e non vengono applicate tariffe per le operazioni di trasferimento.

C' è, infine, attesa per il nuovo servizio di EnelX, la società di servizi innovativi del gruppo Enel, che è stata autorizzata a operare come istituto di moneta elettronica. La nuova realtà del gruppo energetico si chiamerà EnelPay e dall' autunno, come gli altri soggetti autorizzati da Banca d' Italia, su richiesta del cliente, potrà gestire addebiti diretti nei conti correnti senza più carte di credito o altre intermediazioni. L' obiettivo è fare dei pagamenti il volano per vendere energia, ma anche le ricariche di veicoli elettrici.

