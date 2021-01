22 gen 2021 18:02

APPLE CAVALCA L'ONDA DI BLACK LIVES MATTER - CUPERTINO INVESTE 60 MILIONI DI DOLLARI IN PROGETTI DI IMPRENDITORIA AFROAMERICANI - SOLDI AL FONDO HARLEM CAPITAL PER AIUTARE A FINANZIARE MILLE AZIENDE IN 20 ANNI, SOSTEGNO ANCHE PER UN CENTRO DI INNOVAZIONE E APPRENDIMENTO PER I COLLEGE E LE UNIVERSITÀ STORICAMENTE NERI E PER GLI STUDENTI DI DETROIT...