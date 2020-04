3 apr 2020 14:05

ARCURI NON SI COMANDA – "IL SOLE 24 ORE" BRUCIA IL SUPER COMMISSARIO PER IL CORONAVIRUS - CHE HA COMBINATO DA AD DI INVITALIA? POCO E NIENTE: IL CARROZZONE STATALE PER “L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI” CERCA DI VENDERE DAL 2018 LA CONTROLLATA “ITALIA TURISMO”, CHE FATTURA 7,15 MILIONI E NE PERDE 7,2 – LA SPONSORIZZAZIONE DI D’ALEMA E IL DOPPIO INCARICO CHE RIMANE