I CINESI FANNO SHOPPING IN ITALIA – IL GRUPPO DUOFU SI COMPRA LA DITTA MODENESE “FAMÀ HELICOPTERS” E L’OPERAZIONE VIENE SALUTATA CON GROSSO RISALTO DAL GIORNALE DI PROPAGANDA DEL PARTITO COMUNISTA DI PECHINO, “GLOBAL TIMES”: IL GOVERNO CHE FA? USERÀ IL GOLDEN POWER COME PER “ALPI AVIATION”? ALLA FACCIA DELL’ATLANTISMO SBANDIERATO, LA VIA DELLA SETA NON È TRAMONTATA. IL COLOSSO CINESE “COSCO” CONTINUA A MUOVERSI SUL PORTO DI TRIESTE…