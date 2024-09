ARNAULT SI VUOLE PAPPARE ANCHE I PIUMINI DI MONCLER – IL GRUPPO LOUIS VUITTON (LVMH) HA ACQUISTATO UNA QUOTA DEL 10% DI DOUBLE R, LA HOLDING DI REMO RUFFINI CHE DETIENE UNA PARTECIPAZIONE DEL 15,8% DEL GRUPPO DEI PIUMINI, MA CHE SALIRÀ FINO AL 18,5% - LA SOCIETÀ FRANCESE AUMENTERÀ IL SUO INVESTIMENTO FINO A UN MASSIMO DI CIRCA IL 22%...

1 bernard arnault

Lvmh entra in Moncler al fianco di Ruffini

(ANSA) - Lvmh entra in Moncler affiancando Remo Ruffini. Il gruppo francese ha acquistato una quota del 10% di Double R che detiene una partecipazione diretta in Moncler pari a circa il 15,8% ma che punta a salire fino a un massimo del 18,5% attraverso un programma di acquisto di azioni Moncler in un periodo di circa 18 mesi.

Il finanziamento di tali acquisti, spiega una nota, sarà messo a disposizione da Lvmh, che aumenterà il suo investimento in Double R fino a un massimo di circa il 22% del capitale.

Remo Ruffini così si "rafforza come maggiore azionista di Moncler e continuerà a definire e guidare i piani di sviluppo futuri del Gruppo e, in qualità di presidente e amministratore delegato" sottolinea la nota mentre Lvmh "in qualità di azionista di minoranza stabile e a lungo termine di Double R, supporterà la realizzazione della visione di Remo Ruffini per il futuro del gruppo Moncler".

REMO RUFFINI

Tra i due soci un patto parasociale regola la governance e dà ai francesi il diritto di nominare due membri nel Cda di Double R e uno in quello di Moncler.

"Questa partnership rafforza la posizione di Double R in Moncler e fornisce la stabilità necessaria per realizzare la mia visione per il futuro - commenta Ruffini - Ho sempre ammirato lo spirito imprenditoriale di Bernard Arnault e la sua profonda comprensione del settore del lusso e sono felice che supporti così chiaramente le mie ambizioni di lungo termine per gli straordinari marchi del nostro gruppo".

piumino moncler

"Moncler è una delle storie di successo imprenditoriale più significative del settore negli ultimi vent'anni. La visione e la leadership di Remo Ruffini sono straordinarie e sono lieto di investire nella sua holding per rafforzare la sua posizione di azionista di riferimento in Moncler e supportare l'indipendenza del gruppo" aggiunge Bernard Arnault, presidente e amministratore delegato di Lvmh.

remo ruffini sfilata moncler grenoble st moritz paolo sorrentino sfilata moncler grenoble st moritz

remo ruffini federica fontana