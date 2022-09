25 set 2022 17:01

ARRESTATE IL TELEMARKETING: IL NUOVO REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI È UNA SOLA! QUESTO STRUMENTO DOVREBBE BLOCCARE LE CHIAMATE MOLESTE DEI VENDITORI, CHE PROVANO A RIFILARE AL TELEFONO OFFERTE PER QUALSIASI COSA, MA IL 55% DEGLI ISCRITTI CONTINUA A RICEVERE ROTTURE DI PALLE VIA TELEFONO - IL CODACONS FA UN ESPOSTO IN PROCURA E…