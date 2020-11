ARRIVA IL VACCINO? CAMBIA IL BUSINESS IN BORSA - NEGLI ULTIMI GIORNI, I GESTORI DI FONDI HANNO SCARICATO LE SOCIETÀ CHE BENEFICIANO DALL'ECONOMIA "IN CATTIVITÀ" (AMAZON E NETFLIX, ZOOM E APPLE) PER COMPRARE TITOLI DI AZIENDE CHE FARANNO SOLDI DOPO LA LIBERAZIONE DAL VIRUS (ALBERGHI E AEROLINEE, RISTORANTI E BANCHE). GLI OPERATORI DI BORSA PARLANO DI UNA "GRANDE ROTAZIONE" CHE RIVOLUZIONERÀ I MERCATI E LI SPINGERÀ A NUOVI RECORD MA NON TENGONO CONTO DI…

Francesco Guerrera* per “la Stampa”

*Direttore di Barron's Group in Europa

trader coronavirus wall street borsa borse

O la Borsa o la vita. È questo il dilemma di politici, investitori e scienziati costretti a reagire alle ultime notizie dal fronte della pandemia. La Borsa, anzi le Borse di mezzo mondo, sono andate in brodo di giuggiole all' apprendere che non uno ma due vaccini, di Pfizer e Moderna, hanno avuto risultati fantastici nella prevenzione del Covid-19. Ma la vita, anzi le vite di milioni di persone, rimangono esposte a un duplice rischio: la contrazione del virus e la contrazione economica causata dai tentativi di limitare il contagio.

anthony fauci

È un cubo di Rubik multi-dimensionale ma la tensione fondamentale è tra vaccino ed economia. E qui, i mercati non hanno tutte le risposte. Per gli investitori, gli annunci di Pfizer e Moderna sono stati il segnale di un imminente ritorno alla normalità, il catalizzatore per l'accumulazione di titoli che fino ad allora erano stati venduti e viceversa. Negli ultimi giorni, i gestori di fondi hanno scaricato le società che beneficiano dall' economia "in cattività" (Amazon e Netflix, Zoom e Apple).

Per comprarsi le aziende che faranno soldi dopo la Liberazione dal virus (alberghi e aerolinee, ristoranti e banche). Gli operatori di Borsa parlano di una "Grande Rotazione" che rivoluzionerà i mercati e li spingerà a nuovi record. È una strategia che non fa i conti con la politica, la scienza e la burocrazia. I vaccini devono ancora superare ostacoli regolamentari, produttivi e logistici che ne ritarderanno l' uso di massa per molti mesi.

trader coronavirus wall street borsa borse

Anthony Fauci, il più eminente epidemiologo Usa, ha detto e ripetuto che la nostra vita non tornerà alla normalità prima del 2022. Ma l'aspetto più interessante dei nuovi risultati clinici è che la prospettiva di un antidoto al virus cambia completamente i calcoli di politici e medici sui lockdown. Da ora, il confinamento forzato ha molto più senso perché limitato nel tempo: è solo una misura per "tenere duro" ed evitare un' impennata di contagi e decessi fino all'arrivo del vaccino.

quartier generale pfizer a new york

Non è un caso che dopo gli annunci di Pfizer e Moderna, gli scienziati americani, britannici e tedeschi abbiano fatto la voce grossa con i propri governi per spingere a lockdown seri anche per Natale. In Francia, il governo ha detto di essere "lontano" dalla fine del confinement; in Germania, Angela Merkel sta tentando di passare a controlli più duri, e persino la Svezia, la campionessa del fronte anti-isolamento, è stata costretta a imporre limiti simili agli altri Paesi. I lockdown salvano vite e vanno rispettati ma il costo sociale ed economico è notevole - proprio ieri a Berlino la polizia ha usato gli idranti per disperdere migliaia di manifestanti.

Moderna Inc

Congelare le attività produttive ha effetti deleteri un po' dappertutto, dai bilanci delle società alle finanze delle famiglie colpite dalla disoccupazione. In Europa, la situazione è esacerbata dal fatto che le nuove chiusure sono arrivate proprio quando le economie di molti Paesi si stavano riprendendo dal primo lockdown. In molti parlano del vaccino come "la luce alla fine del tunnel", ma in pochi si sono accorti che il tunnel ha molte buche pericolose prima dell' uscita.