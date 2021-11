È ARRIVATO IL BLACK FRIDAY 2021: SIETE PRONTI A SPENDERE QUASI 2 MILIARDI DI EURO IN CAZZATE INUTILI? - UNA MANNA PER I VENDITORI, VISTO CHE GLI OPERATORI AGGRESSIVI IN TERMINI PROMOZIONALI REALIZZERANNO ANCHE 6-8 VOLTE IL FATTURATO DI UN GIORNO MEDIO - NON SOLO ELETTRONICA E INFORMATICA: VANNO FORTE ANCHE VESTITI, GIOIELLI, PROFUMI, PRODOTTI PER LA CURA DEL CORPO, OGGETTI DI ARREDAMENTO E GIOCATTOLI, ALIMENTARI E VINI…

Biagio Simonetta per www.ilsole24ore.com

Il Black Friday 2021 si avvicina a lunghi passi, e le offerte sono già attive un po' ovunque. Dall'elettronica di consumo all'arredamento, dai profumi ai gioielli. Amazon già da qualche giorno ha attivato un'area apposita sul sito chiamata “la settimana del Black Friday”, con migliaia di prodotti in saldo (sconti fino al 50%) che condurranno fino al fatidico venerdì nero (il 26 novembre).

Ma un po' tutti gli store presentano già offerte, sia nei negozi fisici che sui rispettivi siti: da MediaWorld ad Euronics, da Zalando ad Expert. La settimana appena iniziata, insomma, sarà quella della corsa agli acquisti.

Ma quanto spenderemo?

Secondo le stime dell'Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano, nei giorni compresi tra il Black Friday e il Cyber Monday (dal 26 al 29 novembre prossimi) gli italiani spenderanno online circa 1,8 miliardi di euro (+21% rispetto al 2020).

E gli operatori particolarmente aggressivi in termini promozionali realizzeranno anche 6-8 volte il fatturato di un giorno medio. In particolare, l'Osservatorio milanese ritiene che l'acquisto di prodotti supererà gli 1,5 miliardi di euro (+20% circa rispetto a un anno fa).

E prevede ottimi i risultati specialmente per alcune categorie come abbigliamento, informatica ed elettronica, gioielli, profumi, prodotti per la cura del corpo, oggetti di arredamento e giocattoli.

Molto bene anche la spesa online di alimentari e vini

«In generale, i mesi di novembre e dicembre saranno particolarmente caldi per l'eCommerce del nostro paese. In questo periodo, infatti, i siti online abiliteranno circa il 25% della spesa online di tutto il 2021» ci ha detto Valentina Pontiggia, direttrice dell'Osservatorio eCommerce B2c Netcomm – Politecnico di Milano.

«Anche in vista del Natale, la tendenza sarà quella di promuovere un utilizzo complementare (e non più conflittuale) dei canali. Si lavorerà, quindi, per sfruttare al meglio le peculiarità di ciascuna iniziativa, (velocità e comodità del servizio eCommerce da una parte, aspetto sociale e relazionale del negozio fisico dall'altra) spingendo su modelli di interazione e di vendita integrati come click&collect e ordine eCommerce in store».

Non è più solo un venerdì

Un'altra grande evidenza dice che in Italia, come all'estero, aumentano sempre più i retailer (sia puri online sia tradizionali) che sviluppano delle vere e proprie campagne promozionali, non solo per Black Friday, Cyber Monday e il Singles' Day. Ma trasformano un po' tutto il mese di novembre nel periodo dei saldi.

«Vi è infatti la tendenza – aggiunge Pontiggia - già rilevata lo scorso anno, a estendere la durata degli sconti e ad amplificare la portata di questi eventi. Si tratta di giornate spot o di un periodo di promozioni che può durare fino a un intero mese, come nell'Informatica ed elettronica di consumo, nel Beauty e nell'Editoria. L'obiettivo è chiaro: provare a spalmare gli acquisti (e la conseguente distribuzione dei prodotti) su un periodo più lungo ed evitare sovraccarichi e congestioni della rete a ridosso del Natale».

Ottimizzazione dei processi e sostenibilità

Anche in vista delle festività, in Italia l'eCommerce – secondo l'Osservatorio milanese - sarà importante e imprescindibile motore di generazione e di crescita dei consumi. Per gestire questo picco di ordini sarà determinante sviluppare processi strutturati e ingegnerizzati. In queste settimane, dunque, si lavorerà per potenziare logistica e customer care, attraverso investimenti per migliorare produttività e nuove assunzioni.

Perlopiù attraverso interventi straordinari (come il ricorso a personale stagionale) sarà però possibile, almeno per ora, garantire all'eCommerce uno sviluppo “sostenibile” e scongiurare alcuni problemi emersi con forza in passato.

Complice il clima di tensione e di incertezza, erano state numerose le tensioni registrate in tutto il mondo nel 2020: tra queste la proposta del governo cinese per avere nuove norme antitrust contro i big del settore, le agitazioni lato corrieri per salario e condizioni di lavoro inadeguati e gli scioperi indetti dal sindacato del terziario in Germania e dalla Filt Cgil in Italia.