“PERDEREMO 100 MILIARDI AL MESE” – IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA VINCENZO BOCCIA: “L’ECONOMIA NON DEVE PREVALERE SULLA SALUTE MA DOBBIAMO FAR SÌ CHE TANTISSIME AZIENDE PER CRISI DI LIQUIDITÀ NON RIAPRANO” – “LO SCIOPERO? NON CAPISCO SU COSA. DICO AI SINDACATI DI GUARDARE ALLE COSE CON GRANDE BUON SENSO, È UN MOMENTO DELICATO. SI PONE PERÒ UN TEMA. SIAMO ENTRATI IN UN’ECONOMIA DI GUERRA. IL 70% DEL SETTORE PRODUTTIVO CHIUDERÀ”