GLI ARTIGLI DEL DRAGONE SULL'AMERICA LATINA – LA BANK OF CHINA HA REALIZZATO IL SUO PRIMO INVESTIMENTO DIRETTO IN YUAN IN ARGENTINA – L'OPERAZIONE RIGUARDA L'AZIENDA CINESE BRUNP RECYCLING, COLOSSO DELLA PRODUZIONE DI BATTERIE AL LITIO – NEL 2002 NEL PAESE SONO STATI APERTI I PRIMI CONTI CORRENTI IN VALUTA CINESE – UN PICCOLO PASSO IN PIU’ PER XI JINPING PER ALLARGARE LA SUA INFLUENZA ECONOMICO-FINANZIARIA E APPARECCHIARE UN NUOVO ORDINE MONDIALE…

(ANSA) - La Bank of China ha realizzato il suo primo investimento diretto in yuan in Argentina, una novità nell'introduzione della valuta cinese come asset nel Paese sudamericano. L'operazione, riferisce l'agenzia di stampa Telam, riguarda l'azienda cinese Brunp Recycling, colosso della produzione di batterie al litio appena sbarcato nella provincia di Salta. In questo modo, si precisa, Brunp Recycling è diventata la prima azienda a immettere una somma con un carattere quasi simbolico, 428.736 yuan (circa 54.000 euro) nell'economia locale, in un investimento che sarà utilizzato per coprire i costi operativi giornalieri della sua nuova filiale.

"Si tratta - sottolinea la compagna in un comunicato - di una pietra miliare importante per le relazioni tra i due Paesi, poiché dà un maggiore impulso ai potenziali investimenti cinesi in Argentina e aiuta a continuare a rafforzare il mercato locale dello yuan". Da quando ha aperto le sue porte a Buenos Aires, la Bank of China ha mirato ad attrarre investimenti e partner commerciali dalla Cina nel mercato locale e ha collaborato a stimolare e consolidare il mercato dello yuan in Argentina. Questo istituto ha fra l'altro supervisionato nel 2022 l'apertura dei primi conti in valuta cinese nel Paese.

