ASCIUGATURA DURA & PURA – USARE LO STESSO ASCIUGAMANO PER TUTTO IL CORPO (CAPELLI INCLUSI) , FAVORISCE LA PROLIFERAZIONE DI BATTERI. PER QUESTO UN’AZIENDA COREANA HA INVENTATO UNA SPECIE DI BILANCIA/PHON CHE ASCIUGA TUTTO IL CORPO IN TRE MINUTI. UNICO PROBLEMA? IL PREZZO. COSTA… – VIDEO

Alessio Caprodossi per www.wired.it

arebo, la bilancia asciugatrice dell'azienda coreana miracle healthcare

L’idea dell’azienda coreana Miracle Healthcare nasce per rompere la routine post bagno e provare a cancellare la diffusa e sbagliata abitudine di asciugare tutto il corpo (capelli inclusi) con lo stesso asciugamano, favorendo in tal modo la proliferazione di batteri che restano in vita anche dopo la doccia.

Elementare nel modo d’uso, poiché è sufficiente salirci sopra come se fosse una bilancia per attivarlo, Arebo offre un flusso d’aria alla temperatura base di 32 gradi (regolabile) che, in media, impiega poco più di tre minuti per asciugare il corpo intero. Sopporta un peso di 150 kg e, non avendo asciugamani né altri oggetti da tenere tra le mani (a differenza dell’asciugacapelli, superato anche per i tempi di asciugatura), durante la sua azione consente di dedicarsi alla pettinatura o all’uso del deodorante, oppure di non pensare a nulla e rilassarsi con l’aria calda sparata addosso.

Comodità, immediatezza e relax sono i vantaggi garantiti da Arebo, che però costa 200 euro. Chi punta ad averlo in casa, può prenotarlo qui e attendere agosto per la consegna a domicilio.

