11 feb 2020 18:41

ASTA LA VISTA - AVETE DUE MILIONI DI EURO E NON SAPETE COME SPENDERLI? IL 3 MARZO VA ALL’ASTA UN’ISOLA DELLA LAGUNA VENEZIANA: SITUATO TRA L’AEROPORTO MARCO POLO E L’ISOLA DI MURANO, NELL’ISOLOTTO DI TESSERA DOVEVA SORGERE UN RESORT CHE NON È STATO MAI REALIZZATO - IL RAPPORTO SEMESTRALE SULLE ASTE: TRA DUE SETTIMANE SI VENDE PALAZZO FUSCONI PIGHINI IN PIAZZA FARNESE. IL VALORE STIMATO È…