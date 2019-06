ASTA LA VISTA: SOTHEBY'S PASSA DI MANO PER 3,7 MILIARDI, E LASCERÀ LA BORSA. DOMENICO DE SOLE, CHAIRMAN DELLA SOCIETÀ, ANNUNCIA LA VENDITA A PATRICK DRAHI, MAGNATE DELLE TELECOMUNICAZIONI FRANCO-ISRAELIANO - IL TITOLO SCHIZZA IN BORSA: L'OFFERTA HA UN PREMIO DEL 61% SULL'ULTIMA CHIUSURA, E OVVIAMENTE SUI MERCATI IL PREZZO SI ALLINEA (+57%)

(ANSA) - Sotheby's passa di mano. La famosa casa d'aste ha raggiunto un accordo per essere acquisita da BidFair Usa, società interamente controllata dal finanziere e imprenditore Patrick Drahi, per 3,7 miliardi di dollari, o 57 dollari per azione. Con l'acquisizione Sotheby's effettuerà il delisting. "Dopo più di 30 anni in Borsa, è il momento giusto per Sotheby's per tornare privata e continuare sulla strada della crescita e del successo" afferma Domenico De Sole, presidente del consiglio di amministrazione di Sotheby's.

(ANSA) - Sotheby's vola a Wall Street con la notizia della sua vendita. I titoli salgono del 57,04%.

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Sotheby's ha annunciato di avere trovato un accordo per essere acquisita da BidFair Usa, societa' di proprieta' del collezionista d'arte e magnate delle tlc Patrick Drahi (che controlla e ha fondato Altice). In base ai termini dell'intesa, approvata dal cda della casa d'aste, i soci riceveranno 57 dollari ad azione in una transazione valutata 3,7 miliardi. Quanto offerto rappresenta un premio del 61% sul valore del titolo Sotheby's alla fine della seduta del 14 giugno scorso e del 56,3% sul prezzo medio degli ultimi 30 giorni. La transazione risultera' nel delisting del gruppo dopo 31 anni trascorsi come azienda quotata al New York Stock Exchange. Nel pre-mercato il titolo ha preso il volo segnando un +59% a 56,20 dollari. Venerdi' aveva chiuso a 35,39 dollari. Da inizio anno ha perso l'11%.

