ATTENZIONE: VOLANO FALCHI A FRANCOFORTE – LA BCE È TORNATA A ESSERE OSTAGGIO DELLA LINEA RIGORISTA DEI TEDESCHI – IL PRESIDENTE DELLA BUNDESBANK, JOACHIM NAGEL, CONTINUA A SPINGERE PER ULTERIORI RIALZI DEI TASSI. È LA VENDETTA CHE A BERLINO ASPETTVANO DAI TEMPI DEL “WHATEVER IT TAKES” DI MARIO DRAGHI. E LAGARDE CHE FA? NIENTE, SI LIMITA A RIFLETTERE IL “CONSENSO” DEL BOARD – LA "NEUTRALITÀ" FRANCESE E L’IMPOTENZA DEL CAPO ECONOMISTA, PHILIP LANE…

Articolo di “Le Monde” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Inizialmente modellata sulla Bundesbank, la BCE ha subito profondi cambiamenti sotto Mario Draghi, ma le influenze tedesche hanno in parte ripreso il sopravvento – scrive il corrispondente di Le Monde nel suo articolo

Il team che scrive i discorsi di Joachim Nagel non si ferma mai. Da quando è entrato in carica nel gennaio 2022, il Presidente della Bundesbank ha tenuto molti discorsi e interviste, molti di più del suo predecessore, Jens Weidmann.

Il più falco di tutti i membri del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea è determinato a far sentire la sua voce e a sostenere una lotta senza quartiere all'inflazione, martellando il suo messaggio.

"È troppo presto per dichiarare la vittoria sull'inflazione" (17 luglio). "Se si lascia che l'inflazione si protragga troppo a lungo, è molto difficile liberarsene" (10 luglio). "I tassi di interesse dovranno probabilmente rimanere più alti ancora a lungo" (6 luglio).

Giovedì 27 luglio, la BCE dovrebbe annunciare un ulteriore aumento del tasso di interesse, in linea di massima di 0,25 punti al 3,75%. Si tratterà del nono aumento in nove riunioni, portando il tasso di interesse al livello più alto dal 2000. Si tratta della stretta monetaria più rapida della sua storia. È anche una sorpresa: nell'ultimo anno la BCE, che aveva sostenuto attivamente l'economia dal 2012 al 2021, è stata sorprendentemente più dura del previsto. Inizialmente i mercati finanziari si aspettavano un aumento dei tassi d'interesse al 3%, ora scommettono più sul 4%.

Naturalmente, le circostanze spiegano gran parte di questa azione senza precedenti. L'inflazione ha raggiunto un picco del 10,6% nell'ottobre 2022. Per la BCE, il cui mandato è quello di contenere l'aumento dei prezzi al 2%, era impossibile restare inerti. Ma per Nicolas Goetzmann, responsabile della ricerca economica della società di gestione patrimoniale Financière de la Cité, l'arrivo di Nagel alla Bundesbank ha segnato una svolta: "Ha cambiato gli equilibri di potere all'interno della BCE".

Battaglia per l'influenza

Il Consiglio direttivo, l'organo decisionale, è composto da ventisei membri: il governatore di ciascuna delle venti banche centrali dei Paesi dell'eurozona e sei membri del Comitato esecutivo, con sede a Francoforte. Tra loro c'è una costante battaglia per l'influenza politica e intellettuale.

Quando Nagel è arrivato alla Bundesbank, la guerra in Ucraina non era ancora iniziata. Nel dicembre 2021, il Presidente della BCE Christine Lagarde dichiarò che era "altamente improbabile" un aumento dei tassi di interesse nel 2022. Nagel si oppose immediatamente a questa linea, chiedendo di interrompere gli acquisti di debito e di aumentare i tassi.

Mentre Philip Lane, capo economista della BCE e membro del Comitato esecutivo, che si colloca nel campo delle colombe, non ha smesso di minimizzare i rischi dell'inflazione, che non considera durevole, il tedesco parla già del "pericolo" di una spirale salari-prezzi.

Non è l'unico tedesco a guadagnare peso all'interno della BCE. Nominata al Comitato esecutivo nel 2020, Isabel Schnabel ha assunto il suo incarico con un tono estremamente conciliante.

Laddove i suoi predecessori si erano scontrati direttamente con Mario Draghi, presidente della BCE dal 2011 al 2019, la Schnabel ha scelto invece di difendere presso l'opinione pubblica tedesca l'operato della Banca Centrale Europea a sostegno dell'economia. Ma quando l'inflazione è tornata a farsi sentire, ha alzato la voce.

Nell'agosto 2022, a Jackson Hole, tradizionale luogo di incontro dei banchieri centrali negli Stati Uniti, è stata lei a rappresentare la BCE, anziché la signora Lagarde. Il messaggio è stato duro: "Anche se entriamo in recessione, non abbiamo altra scelta che continuare a normalizzare [i tassi di interesse]". "Isabel Schnabel è una buona comunicatrice, non una dogmatica, che ha saputo farsi valere intellettualmente", afferma Frederik Ducrozet, responsabile della ricerca di Pictet Wealth Management, una società di gestione patrimoniale.

La strada era libera per i falchi

Di fronte a lei, il capo economista della BCE, un ruolo tradizionalmente molto influente, ha faticato a farsi sentire. Lane è un accademico irlandese di prim'ordine, ma i suoi discorsi sono spesso troppo teorici e i suoi messaggi non sempre chiari. "È molto introverso ed evita i contatti, ritirandosi nei suoi team", spiega Sylvain Broyer, capo economista per l'Europa dell'agenzia S&P Global Ratings. È un ottimo tecnico, ma gli manca una dimensione politica", continua Goetzmann. Ha perso molta influenza.

Per i falchi la strada era spianata, soprattutto perché la Lagarde sta adottando un approccio diplomatico. "Ha scelto di non guidare il Consiglio direttivo, ma di riflettere il consenso", afferma Goetzmann.

Questo dominio tedesco - sostenuto dal solito gruppo di Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Stati baltici, eccetera - sa di vendetta. Quando è stata creata nel 1998, la BCE si basava sul loro modello, quello della Bundesbank, con l'inflazione come unico obiettivo. Ma sotto la presidenza di Mario Draghi, le colombe hanno preso il sopravvento e l'istituzione è stata stravolta.

La Banca Centrale ha messo fine alla crisi dell'eurozona, con la famosa promessa di fare "tutto il necessario" per salvare la moneta unica. Poi ha avviato gli acquisti di asset, prima di spingere i tassi di interesse in territorio negativo, fino a -0,5%. Questa trasformazione è stata dolorosa. Draghi non ha cercato il consenso, accontentandosi di mettere in minoranza i falchi. Questo ha portato a ripetuti psicodrammi all'interno dell'istituzione, comprese le dimissioni di quattro dei governatori tedeschi.

Una sorta di neutralità francese

"La BCE è sempre stata una sorta di braccio di ferro tra tedeschi e italiani", riassume Goetzmann: ortodossia da una parte, richieste di sostegno all'economia dall'altra e una sorta di neutralità francese nel mezzo.

"È ovvio che i falchi sono al potere in questo momento, ma è davvero una questione di individui o è semplicemente il contesto economico? L'inflazione può essere in calo, ma a giugno è rimasta al 5,5% nella zona euro, quasi tre volte l'obiettivo della BCE. Ducrozet stempera anche la forza dei conflitti attuali: "Ci sono disaccordi all'interno del Consiglio direttivo, ma non hanno nulla a che fare con le tensioni del passato. Christine Lagarde è molto brava a incoraggiare il dibattito e a trovare il consenso".

Inoltre, Broyer ritiene che la trasformazione della BCE sotto la guida di Draghi non sia messa in discussione. "L'attuale strategia è molto meno tedesca e rigida rispetto all'inizio. In particolare, l'istituzione ha creato strumenti che le consentono di intervenire in caso di crisi in un Paese della zona euro".

Ducrozet aggiunge che le colombe hanno vissuto "un trauma" nel 2022. Mentre i team della BCE prevedevano, mese dopo mese, un rallentamento dell'inflazione, è accaduto il contrario. Questo errore di fondo, certamente condiviso dalle banche centrali di tutto il mondo, le ha spinte oggi ad adottare un atteggiamento prudente. È una caricatura dire che la BCE è tornata tedesca", conclude Ducrozet. Diciamo che ora è più francese, più pragmatica.