IN ATTESA DELLA BANCAROTTA GLOBALE - PER OXFORD ECONOMICS LE PROBABILITÀ DI UNA RECESSIONE DEGLI STATI UNITI SONO AL 40%. L’ITALIA È GIÀ LÌ - ALCUNE COMPAGNIE AEREE, TRA CUI UNITED, HANNO RIDOTTO I VOLI SIA NEGLI USA CHE A LIVELLO INTERNAZIONALE. LA LUFTHANSA TAGLIERÀ FINO AL 50% DEI SUOI VOLI NELLE PROSSIME SETTIMANE - CHIUSI DISNEYLAND SHANGHAI E DISNEYLAND HONG KONG COLPITI DALLA RILUTTANZA DELLE PERSONE A VIAGGIARE E MESCOLARSI CON LA FOLLA

Di Paul Wiseman - https://apnews.com/b0b49661addb3b99efaca70c4ba1d189

palazzo king’s road di hong kong 9

Da quando è scoppiata la Cina, il coronavirus ha sfondato le mura del Vaticano. Ha colpito la città santa iraniana di Qom e ha contaminato una casa di cura a Seattle.

E in tutto il mondo, sta portando non solo la malattia e la morte, ma anche l'ansia e la paralisi che possono soffocare la crescita economica.

RECESSIONE 1

Dalla Florida, dove il CEO di un produttore di giocattoli che non riesce a ottenere prodotti dalle fabbriche cinesi sta preparando licenziamenti, a Hong Kong, dove il sontuoso ristorante Jumbo Kingdom è chiuso, le aziende stanno lottando. Il virus ha messo a terra una compagnia aerea britannica ed è affondata una compagnia giapponese di navi da crociera.

L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico di questa settimana ha tagliato le sue previsioni di crescita globale per quest'anno al 2,4% dal 2,9%. Ha avvertito che il Giappone e i 19 paesi europei che condividono la valuta euro sono in pericolo di recessione. L'Italia potrebbe già essere lì.

recessione usa

Capital Economics prevede che l'economia cinese si ridurrà del 2% nel trimestre gennaio-marzo e crescerà di appena il 2% per l'anno. Sarebbe una sconfitta disastrosa e umiliante per un'economia che ha prodotto un tasso di crescita annuo frizzante del 9% dal 2000 allo scorso anno.

Le prospettive desolate e le fastidiose incertezze sulla gravità del danno hanno scosso i mercati finanziari. La media industriale di Dow Jones, che gira selvaggiamente di giorno in giorno, è crollata di quasi il 12% nell'ultimo mese.

united airlines

Quando il COVID-19 è emerso in Cina poche settimane fa, molti economisti hanno immaginato qualcosa di simile a quello che è successo quando la SARS ha colpito la Cina e Hong Kong nel 2003: una breve interruzione della crescita economica cinese, che ha lasciato l'economia globale in gran parte incolume.

lufthansa

Tuttavia, il nuovo virus si è diffuso molto più rapidamente e più ampiamente del previsto. Tra novembre 2002 e inizio agosto 2003, la SARS ha infettato 7.400 persone in 32 paesi e territori e ucciso 916. Al contrario, COVID-19 ha infettato più di 100.000 persone e ucciso oltre 3.400 in 90 paesi. E il bilancio sta crescendo.

"Questo non è più un problema in Cina", ha dichiarato Jacob Kirkegaard, senior fellow presso il Peterson Institute for International Economics.

cancellata la conferenza i:o di google

I viaggi di lavoro negli Stati Uniti hanno subito un forte rallentamento a causa dell'epidemia. Numerose grandi aziende, tra cui Amazon e Google, stanno limitando i viaggi non essenziali. Il risultato è un duro colpo finanziario per l'industria dei viaggi e del turismo, dalle compagnie aeree, hotel e ristoranti alle compagnie di navi da crociera e ai centri congressi.

conferenza i:o google 1

Alcune compagnie aeree, tra cui United, hanno ridotto i voli sia negli Stati Uniti che a livello internazionale. L'industria, già in preda alla messa a terra del 737 Max di Boeing, rischia di essere gravemente danneggiata dallo scoppio virale, soprattutto se i viaggiatori restano lontani per i mesi a venire.

In Europa, la più grande compagnia aerea tedesca, Lufthansa, afferma che taglierà fino al 50% dei suoi voli nelle prossime settimane, dopo aver subito un drastico calo delle prenotazioni. La compagnia aerea britannica in difficoltà Flybe è crollata la scorsa settimana quando l'epidemia ha annullato la vendita dei biglietti. Air France e Scandinavian Airlines stanno congelando le assunzioni e offrono ferie non retribuite e orari di lavoro più brevi in quanto sopportano un calo di passeggeri e merci.

Disneyland Shanghai

Il ritiro dei viaggi aerei ha portato alla cancellazione di conferenze di alto profilo, dal salone dell'auto di Ginevra a una conferenza mondiale sulla salute a Orlando, in Florida, a sud-ovest del Southwest, il festival annuale di musica, film e tecnologia ad Austin, in Texas. Quelle cancellazioni, a loro volta, stanno causando battute d'arresto finanziarie alle città che normalmente le ospitano e contano sui rischi finanziari che portano.

shanghai disneyland resort 9

I parchi di divertimento sono colpiti dall'improvvisa riluttanza delle persone a viaggiare e mescolarsi con la folla. Disneyland Shanghai Disneyland e Hong Kong Disneyland rimangono chiusi. Anche altre società di parchi a tema, come Six Flags e SeaWorld Entertainment, soffriranno probabilmente.

Oxford Economics pone le probabilità di una recessione degli Stati Uniti al 40%.

un uomo attraversa un grande viale a wuhan

La scorsa settimana, la Federal Reserve ha annunciato un taglio di mezzo punto a sorpresa nel suo tasso di interesse chiave per cercare di aiutare l'economia di fronte al coronavirus. Si prevede che la Fed taglierà ulteriormente i tassi nelle prossime settimane, anche se gli economisti si chiedono se ciò farà molto per rafforzare la fiducia degli investitori o dei consumatori. Anche le banche centrali in Australia, Canada, Cina e Giappone hanno agito per sostenere le loro economie. La Banca centrale europea dovrebbe annunciare i suoi prossimi passi questa settimana.

un dottore visita una paziente a wuhan

Il virus e le misure destinate a contenerlo hanno soffocato le catene di approvvigionamento su cui le aziende di tutto il mondo avevano fatto affidamento. Le autorità cinesi hanno bloccato Wuhan, il centro industriale al centro dell'epidemia, così come le città circostanti. Stretti dalle restrizioni di viaggio, milioni di operai migranti che erano tornati nei loro villaggi di origine per il capodanno lunare non potevano tornare al lavoro.

La Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo ha dichiarato la scorsa settimana che una carenza di parti industriali provenienti dalla Cina, causata dall'epidemia di coronavirus, ha innescato un "effetto a catena" che ha fatto precipitare le esportazioni da altri paesi il mese scorso.

bandiera giapponese sulla diamond princess in quarantena 1

"Purtroppo, è la piccola e media impresa che si farà più male ", ha dichiarato Andrew Shoyer, un ex funzionario commerciale degli Stati Uniti che è socio dello studio legale Sidley Austin. Le aziende più grandi, ha osservato, hanno maggiori probabilità di avere altri fornitori su cui attingere se alcune fabbriche vengono distrutte.

Jay Foreman, CEO della compagnia di giocattoli Basic Fun a Boca Raton, in Florida, ha dichiarato di essere stato costretto a licenziare il 10% del suo staff globale di 175 persone. Questo perché le fabbriche in Cina non possono fornire abbastanza dei suoi prodotti, tra cui Tonka Toys e Care Bears.

A Hong Kong, le strade del centro che di solito sono bloccate dal traffico nei giorni feriali sono stranamente vuote e i proprietari di case hanno forti perdite. Alcuni hotel dichiarano di essere vuoti al 90%.

sul monte fuji

Il virus deprime il turismo in Corea del Sud e in Giappone, che sono stati gravemente colpiti dallo scoppio. Fujimisou, una tradizionale locanda giapponese nel Giappone centrale, era riuscita a respingere il fallimento fornendo servizi ai gruppi di turisti cinesi - fino a quando non hanno smesso di venire.