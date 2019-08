ATTO DI FED - JEROME POWELL FA IL SUO “WHATEVER IT TAKES”! IL PRESIDENTE DELLA FED ASSICURA CHE LA BANCA CENTRALE AMERICANA AGIRÀ IN MODO DA SOSTENERE LA PIÙ LUNGA FASE ESPANSIVA DELL’ECONOMIA STATUNITENSE, MA PUNZECCHIA TRUMP SULLA GUERRA COMMERCIALE – POI CITA LA CRISI DI GOVERNO ITALIANA – IL PRESIDENTE AMERICANO NON HA MOLTO GRADITO: "NON HA FATTO NULLA. CHI È IL NOSTRO NEMICO, LUI O XI JINPING?

Fed, Powell assicura che sosterrà espansione economia Usa

(LaPresse/AFP) - Jerome Powell ha assicurato nel suo intervento al simposio di Jackson Hole che la Federal Reserve agirà in modo da sostenere la più lunga fase espansiva dell'economia statunitense, ma ha messo in guardia rispetto al fatto che la banca centrale non ha una roadmap pronta all'uso per affrontare le tensioni commerciali. Se le prospettive economiche rimangono favorevoli, ha spiegato il presidente della Fed, un peggioramento della situazione internazionale è in parte dovuto "alle incertezze commerciali". Powell ha anche sottolineato l'impegno dell'istituzione che presiede a sostenere l'inflazione il cui livello troppo basso è "il vero problema di quest'epoca".

Fed, Powell cita crisi governo italiano a Jackson Hole

(LaPresse) - Nell'atteso discorso del presidente della Fed al simposio di Jackson Hole trova spazio anche la crisi di governo. "Le tre settimane trascorse dal meeting di luglio del Fomc sono state ricchi di eventi, a partire dall'annuncio di nuovi dazi sulle importazioni dalla Cina", ha spiegato Jerome Powell, segnalando quindi come siano state rilevate "ulteriori prove di un rallentamento globale, in particolare in Germania e Cina" ed elencano quindi una serie di eventi geopolitici che hanno fatto notizia, tra cui "la crescente possibilità di una hard Brexit, le crescenti tensioni a Hong Kong e la dissoluzione del governo italiano".

Wall Street risale dopo parole Powell: Dow Jones -0,07%

(LaPresse) - Le parole pronunciate al simposio di Jacksono Hole da Jerome Powell sembrano aver tranquillizzato Wall Street. Il Dow Jones continua a viaggiare in rosso, ma risale parzialmente fino a un -0,07% a 26.232 punti.

Fed, Trump si chiede se il nemico è Powell o Xi

(AWE/LaPresse) - "Come al solito, la Fed non ha fatto nulla!". Lo scrive su Twitter il presidente Donald Trump dopo il discorso di Jerome Powell al simposio di Jackson Hole. "E' incredibile come possano 'parlare' senza sapere o chiedere che cosa sto facendo, che verrà annunciato a breve", aggiunge l'inquilino della Casa Bianca, secondo cui "abbiamo un dollaro molto forte e una Fed molto debole". A riguardo, Trump promette che lavorerà "brillantemente" su entrambi i fronti, chiudendo con una domanda (e con un refuso nel momento in cui cita il presidente della Fed): "Chi è il nostro nemico principale, Jay Powel o il presidente Xi?".

