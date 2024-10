AUTO DA FÉ – STELLANTIS FA REGISTRARE DATI HORROR SULLA PRODUZIONE DI VEICOLI: IL NUMERO DI MACCHINE PRODOTTE NEGLI STABILIMENTI ITALIANI È CROLLATO DEL 31,7% NEL TERZO TRIMESTRE. COLPITI TUTTI GLI IMPIANTI E I MODELLI, COMPRESA LA PANDA, CON DIECI GIORNI DI CASSA INTEGRAZIONE A POMIGLIANO. I RISULTATI PIÙ PESANTI A MIRAFIORI (-68,4%) E MELFI (-61,9%) – SENZA QUALCHE PROVVEDIMENTO CHE COMPENSI LA TRANSIZIONE ELETTRICA, SI RISCHIA UN ECATOMBE: CI SONO 25MILA ADDETTI A RISCHIO – IL TITOLO PERDE IL 4% IN BORSA…

(ANSA) - Stellantis in netto calo in Borsa con la produzione in calo nei primi nove mesi dell'anno. A Piazza Affari il titolo cede il 3% a 11,96 euro

(ANSA) - Stellantis peggiora in Borsa, dopo un avvio già in netto calo all'indomani dei dati in flessione sulla produzione nei primi nove mesi. A Piazza Affari il titolo cede il 4,2% a 11,89 euro.

La produzione a Pomigliano della Pandina in frenata, turni ridotti, da tre a due, ad Atessa, Mirafiori ai minimi storici, Cassino e Melfi nel guado della transizione alle nuove produzioni e modelli con all’attivo un paio di anni di mercato, come la Maserati Grecale e Alfa Romeo Tonale, che hanno visto i volumi quasi dimezzati.

È la fotografia delle produzioni Stellantis in Italia che emerge dal report curato dalla Fim Cisl. Il calo dei volumi riguarda tutti gli stabilimenti in Italia e raggiunge quota -31,7% nel terzo trimestre dell’anno. In proiezione, per l’intero 2024, i volumi resteranno sotto il mezzo milione di veicoli, un terzo in meno del 2023 (751 mila) e con le auto sotto la soglia delle 300mila unità.

La crisi […] riguarda in particolare le autovetture, in calo di oltre il 40% rispetto ad un anno fa, mentre i commerciali leggeri fanno segnare una contrazione del 10,2%. Nel terzo trimestre anche i due stabilimenti in positivo nel primo semestre dell’anno, Pomigliano e Atessa, «cedono il passo e registrano un dato negativo rispettivamente del -5,5% e del -10,2%».

Rallenta anche la Panda con dieci giorni di cassa integrazione in linea di montaggio a ottobre. Ma a registrare i risultati più pesanti sono Mirafiori (-68,4%), Melfi (-61,9%) e Cassino (-47,6%). «Si tratta di volumi […] preoccupanti, […] destinati a peggiorare ulteriormente nei prossimi mesi» evidenzia il segretario generale della Fim Cisl Ferdinando Uliano. […]

[…] Crollo dei volumi e transizione verso elettrico e digitale rappresentano la “tempesta perfetta” per uno dei tessuti industriali più rilevanti in Italia e in Europa. «Abbiamo bisogno di ammortizzatori sociali aggiuntivi, in tutti gli stabilimenti tranne che a Pomigliano e ad Atessa, nella seconda metà del 2025, senza questo paracadute si rischiano i licenziamenti» spiega Uliano. Le stime parlano di 25mila addetti a rischio, indotto compreso. […] Fim Fiom e Uilm puntano allo sciopero del settore automotive, con la manifestazione a Roma il 18 ottobre prossimo.

