16 lug 2020 17:57

AUTOSTRADE, C’È IL TRUCCO DEL DEBITO - CASSA DEPOSITI E PRESTITI DOVREBBE SBORSARE CIRCA 4 MILIARDI DI EURO (SOLO IN PARTENZA) PER RIPORTARE I CASELLI SOTTO IL CAPPELLO PUBBLICO - MA SILEONI DELLA FABI SVELA LA FREGATURA: ASPI È INDEBITATA CON CDP PER 2 MILIARDI E QUESTO VUOL DIRE CHE LA SPA DEL TESORO PAGHERÀ PER RICOMPRARSI (ANCHE) UN SUO DEBITO