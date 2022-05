6 mag 2022 16:50

AUTOSTRADE DI STATO - È FATTA: A QUASI QUATTRO ANNI DAL CROLLO DEL PONTE MORANDI, AUTOSTRADE PER L’ITALIA TORNA SOTTO IL CONTROLLO PUBBLICO. IL PASSAGGIO ALLA CORDATA GUIDATA DA CDP PER 8,1 MILIARDI È AVVENUTO FORMALMENTE OGGI -L’AD RIMARRÀ ROBERTO TOMASI, LO STESSO CHE HA GESTITO LA FASE DELLA TRATTATIVA PER LA VENDITA, CHE SI È PROTRATTA PER CIRCA DUE ANNI - I PROBLEMI DA RISOLVERE SONO TANTISSIMI, A PARTIRE PROPRIO DALLA LIGURIA. SE NON ALTRO, SI POTRÀ TORNARE A INVEIRE CONTRO IL GOVERNO…





Sara Bennewitz per “la Repubblica” crollo ponte morandi Dall'Iri alla Cdp, attraverso un percorso tortuoso lungo 23 anni, le Autostrade per l'Italia (Aspi) tornano sotto il controllo pubblico. C'è voluto un fatto grave, come il crollo del Ponte Morandi del 2018, per riportare sotto lo stato un'infrastruttura strategica per un Paese, che per orografia, è tra i più complicati d'Europa. roberto tomasi ad di autostrade La privatizzazione del 1999 fu un mancato successo, solo i Benetton - in cordata con primarie istituzioni tricolori - si presentarono con un'offerta per rilevare il 30% di Aspi. Adesso sono i Benetton a cedere l'88% per 8,18 miliardi. e salutare a loro volta Piazza Affari con un'Opa su Atlantia da 18,9 miliardi. Allora c'era da costruire e ampliare la rete, oggi c'è da investire sulla parte hard e su quella soft, fatta di algorttmi, tracciamento del traffico e piattaforme che favoriscano l'esodo scaglionato, in cambio di sconti tariffari. Autostrade L'ad della nuova società resta Roberto Tomasi, lo stesso che ha gestito l'ultima fase di Aspi, quella della lunga vendita che si è protratta per circa due anni. I problemi da risolvere - tra cui la Liguria - sono tantissimi. Ma da oggi i conducenti potranno tornare a inveire contro il governo, padrone dell'82,7% di Cdp. dario scannapieco roberto tomasi 2