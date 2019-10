23 ott 2019 11:50

AUTOSTRADE TAGLIA I RAMI SECCHI: SPEA NON AVRÀ PIÙ IL MONITORAGGIO DI PONTI E VIADOTTI - LA CONTROLLATA DEL GRUPPO ATLANTIA, FINITA NELL'INCHIESTA PER I REPORT ''AMMORBIDITI'' SULLO STATO DEI VIADOTTI, DAL MORANDI IN GIÙ. LE ATTIVITÀ SARANNO AFFIDATE ''A UNA PRIMARIA SOCIETÀ DEL SETTORE DI LIVELLO INTERNAZIONALE, LA CUI SELEZIONE È GIÀ STATA AVVIATA''. SCARICARE SPEA È UNA DELLE CONDIZIONI PER NON PERDERE LA CONCESSIONE…