BERLUSCONI NON VUOLE IL VOTO (DI VIVENDI) - I FRANCESI RICORRONO IN TRIBUNALE PER POTER VOTARE CONTRO IL RIASSETTO DI MEDIASET: SI OPPONGONO ALLA NASCITA DI ''MEDIA FOR EUROPE'', IL NUOVO GRUPPO CON BASE IN OLANDA CHE DAREBBE UN VOTO RAFFORZATO ALLA FAMIGLIA BERLUSCONI E DILUIREBBE GLI ALTRI SOCI - INTANTO IL BISCIONE STRINGE UN ACCORDO CON AMAZON PRIME VIDEO PER DISTRIBUIRE ''MADE IN ITALY'', SERIE PRODOTTA CON VALSECCHI