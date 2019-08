AVEVAMO SCHERZATO - DONALD TRUMP CONCEDE A HUAWEI 90 GIORNI DI PROROGA SULLA POSSIBILITÀ DI COMMERCIARE CON LE AZIENDE STATUNITENSI. ANCHE PERCHÉ IN ALCUNE AREE RURALI CI SONO REALTÀ TOTALMENTE DIPENDENTI DAI CINESI - AGGIUNTE ALTRE 46 ENTITÀ CONTROLLATE DEL COLOSSO DI SHENZEN ALLA COSIDDETTA “ENTITY LIST”, MA ALLA FINE LA GUERRA COMMERCIALE POTREBBE ESSERE UN CASINO ANCHE PER LE DITTE USA, CHE CON LA CINA HANNO FATTO AFFARONI E ORA…

HUAWEI, TRUMP PROLUNGA DI 90 GIORNI POSSIBILITÀ ACQUISTO PRODOTTI USA

(LaPresse) - L'amministrazione statunitense ha deciso di prolungare di 90 giorni, quindi fino al 19 novembre, le esenzioni che consentono a Huawei di continuare a commerciare con le aziende a stelle e strisce. "Ci sono altri 90 giorni per le aziende delle telecomunicazioni statunitensi", ha confermato in un'intervista a Fox Business il ministro del Commercio, Wilbur Ross, spiegando che alcune realtà che operano nelle aree rurali sono ancora "dipendenti" dal colosso cinese. "Quindi - ha concluso - stiamo dando loro un po' più di tempo per staccarsi".

Ross ha inoltre annunciato che alla cosiddetta "Entity List" sono state aggiunte altre 46 controllate di Huawei, che non potranno quindi acquistare forniture dalle società statunitensi a meno che queste non ottengano una licenza speciale (che al momento non è stata concessa a nessuno). Il totale delle controllate nella lista nera è ora di circa 100 aziende. "Ci siamo solo assicurati che non ci siano scappatoie", ha precisato Ross, sottolineando che la decisione presa "renderà più difficile per Huawei aggirare le sanzioni".

