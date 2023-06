Estratto da www.corriere.it

L’«impero» di Chiara Ferragni continua a crescere. I ricavi delle società dell’influencer e imprenditrice digitale nel 2022 sono raddoppiati.

Fenice (ex Serendipity), la società che produce il marchio con il suo nome, ha chiuso l’anno con 14,2 milioni di euro di ricavi, in crescita del 115% sul 2021, e un giro d’affari a valore retail di 61 milioni, con un aumento del 134% rispetto al 2021.

Tbs Crew Srl, la società che gestisce il suo blog e e-commerce The Blonde Salad e opera come talent agency e nella consulenza di digital marketing strategy, ha raggiunto i 14,6 milioni di ricavi nel 2022 con una crescita del 105% rispetto ai 7,1 milioni con cui aveva chiuso il 2021.

[…] Nel 2021 Chiara Ferragni è diventata l’unica azionista di Tbs Crew, la società di The Blond Salad che si occupa di consulenza in digital marketing. L’imprenditrice ha perfezionato l’acquisto del 45% delle quote della società, divenendo titolare del 100% del capitale. […]

Le quote di Fenice — la società che cura le licenze del marchio, dall’abbigliamento ai gioielli e presto ai profumi — invece sono così divise: il 32,5% sono in mano alla società Sisterhood della stessa Ferragni, il 40% ad Alchimia spa di Paolo Barletta, il 13,75% a N1 di Pasquale Morgese e un altro 13,75% a Esuriens.

Fenice nel corso degli anni ha stretto licenze con aziende come Safilo per gli occhiali, Swinger per abbigliamento e accessori, Morellato per i gioielli, Angelini per la cosmetica, Pigna per la cartoleria, Mofra per le calzature, Nanan per prodotti per l’infanzia come passeggini, carrozzine, armadi, cassettiere.

