27 set 2022 08:17

LA BANCA MONDIALE TAGLIA LE STIME DI CRESCITA DELLA CINA. IL PIL CINESE È DATO IN CRESCITA QUEST'ANNO DEL 2,8%, MENO DELL'8,1% DEL 2021 E DEL 4-5% STIMATO IN APRILE. PER PECHINO SI TRATTA DI UNA FORTE BATTUTA D'ARRESTO IN UN'ECONOMIA ASIATICA CHE INVECE MIGLIORA. ESCLUSA LA CINA LA REGIONE È INFATTI ATTESA CRESCERE QUEST'ANNO DEL 5,3%...