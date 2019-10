BANCAROTTA DI COLLO - NOVE DIRIGENTI DI BANCA ETRURIA ASSOLTI CON FORMULA PIENA NEL PROCESSO SULLE OBBLIGAZIONI SUBORDINATE. LA MORALE È CHE I 4MILA RISPARMIATORI CHE HANNO COMPRATO I BOND KILLER HANNO FATTO TUTTO DA SOLI E ALL’INSAPUTA DELLA BANCA. AL MASSIMO SONO STATI ABBINDOLATI DA QUALCHE IMPIEGATO - SE PASSA QUESTA LINEA, FESTEGGERANNO ANCHE GLI IMPUTATI PER BANCAROTTA…

Francesco Bonazzi per “la Verità”

Hanno più o meno fatto tutto da soli gli oltre 4.000 obbligazionisti che hanno comprato Bond subordinati dalla «loro» Popolare dell' Etruria e hanno perso tutto, fino all' ultimo centesimo. O meglio, sono stati abbindolati allo sportello, da impiegati e, al massimo, da qualche direttore di filale. Ma all' insaputa dei vertici della banca, poi «sciolta nell' acido» della liquidazione coatta amministrativa e la cui parte buona, due anni fa, è stata affidata a Ubi banca.

È questa la morale della sentenza di lunedì sul filone che riguarda la vendita delle obbligazioni. Una specie di inedito «potevano non sapere», che di sicuro fa piacere anche ai manager e agli ex consiglieri di amministrazione dell' istituto caro alla famiglia di Maria Elena Boschi e che sono attualmente sotto processo per bancarotta.

Poco prima dell' estate, con una certa enfasi, il governo aveva fatto sapere che l' Anticorruzione dell' ex renziano Raffaele Cantone aveva soddisfatto l' 85% delle richieste di rimborso esaminate tra le 859 presentate da ex obbligazionisti subordinati e da ex azionisti della banca aretina. Ecco, per chi ha visto polverizzati i propri risparmi, questa dell' Anac resta l' unica bella notizia.

Davvero una beffa, l' essere solo e unicamente strumentalizzati a fini politici. Lunedì il tribunale di Arezzo, proprio sui Bond killer venduti come investimenti «tranquilli» a persone quasi sempre poco esperte di finanza, ha deciso che nove dirigenti della ex banca popolare andavano assolti con formula piena, mentre sono stati condannati solo in quattro, tutti pesci piccoli. L' accusa era di non avvertito nessuno dei rischi connessi a quelle obbligazioni emesse a luglio e a settembre del 2013, con l' istituto già pericolante e che verrà liquidato due anni dopo.

A essere assolti sono stati proprio gli imputati principali, ovvero i dirigenti Luca Scassellati, Federico Baiocchi Silvestri, Samuele Fedeli e Luigi Fantacchiotti, che dovevano rispondere di istigazione alla truffa e per i quali il pm Iulia Maggiore aveva chiesto condanne tra due anni e mezzo e tre perché, secondo l' accusa, avevano pressato i direttori delle filiali per fargli vendere le obbligazioni subordinate senza guardare tanto ai profili di rischio dei clienti.

Secondo una modalità che si è ripetuta in una dozzina di crac e scandali bancari, fin dai tempi di Banca 121- Banca del Salento e fino al fallimento delle due popolari venete. Degli altri nove imputati, direttori di filiali e impiegati che materialmente avevano rifilato i titoli tossici ai correntisti, accusati di truffa aggravata e per i quali era stata chiesta la condanna a un anno e mezzo di reclusione, cinque dipendenti della vecchia Etruria sono stati assolti con la medesima formula dei quattro capi, mentre quattro funzionari sono stati condannati a dieci mesi con la non menzione e la pena sospesa.

In attesa di leggere le motivazioni della sentenza, la morale che è lecito trarre da questa storia è che, in sostanza, ha fatto tutto un pugno di ragionieri scatenati. Sicuramente la stessa speranza è quella che anima gli imputati nel filone principale, ovvero quello per bancarotta semplice e fraudolenta che ha appena superato un' infinita udienza preliminare. Sono state accolte le costituzioni di parte civile di 2.000 correntisti, tra cui la vedova del risparmiatore Luigino D' Angelo di Civitavecchia (Roma), che si tolse la vita nel novembre 2015 dopo aver perso tutti i suoi soldi.

Anche lei aspetta giustizia e anche a lei saranno venuti i brividi, dopo la sentenza sui Bond di lunedì. Il maxi processo è ripreso davanti al collegio guidato dal giudice Gianni Fruganti la scorsa settimana e vede 25 imputati alla sbarra. Hanno posizioni diverse che vanno dalla bancarotta fraudolenta alla bancarotta semplice e sono Franco Arrigucci, Mario Badiali, Federico Baiocchi Di Silvestri, Maurizio Bartolomei Corsi, Alberto Bonaiti, Luigi Bonollo, Ugo Borgheresi, Piero Burzi, Paolo Cerini, Giovan Battista Cirianni, Giampaolo Crenca, Laura Del Tongo, Enrico Fazzini, Augusto Federici, Paolo Luigi Fumi, Natalino Guerrini, Giovanni Inghirami, Saro Lo Presti, Gianfranco Neri, Andrea Orlandi, Carlo Platania, Carlo Polci, Alberto Rigotti, Lorenzo Rosi e Massimo Tezzon.

Nella prima udienza, il liquidatore della banca, Giuseppe Santoni, ha parlato di un istituto che era stato usato dai suoi vertici «come un bancomat» per dare soldi a imprese amiche e a volte anche a sé stessi. Questo «bancomat» sarebbe dunque funzionato sugli affidamenti, o sulle consulenze, ma non sulle emissioni obbligazionarie.

In un altro filone, il primo su Pop Etruria, ci sono già quattro condanne in primo grado per Giuseppe Fornasari, ex presidente (cinque anni), Luca Bronchi, ex direttore generale (cinque anni), Alfredo Berni ex vicepresidente (due anni) e l' ex consigliere Rossano Soldini (un anno).

E sempre sulla banca dove i Bond subordinati se li sono inventati allo sportello, c' è in corso anche un' inchiesta sulle consulenze, in cui è coinvolto anche Pier Luigi Boschi, le cui indagini si sono chiuse in estate e vedono 17 indagati.

