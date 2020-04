BANCHE, CUORE TORO! - L’ADICONSUM CHIEDE DI AZZERARE LE COMMISSIONI BANCARIE IN QUESTO PERIODO DI EMERGENZA MA GLI ISTITUTI FANNO FINTA DI NON SENTIRE: “MOLTI CONSUMATORI SONO COSTRETTI A PRELEVARE AI BANCOMAT DI ALTRE BANCHE, CON COMMISSIONI A 2/3 EURO” - “SOLO INTESA SANPAOLO HA ACCOLTO IL NOSTRO APPELLO"

(Nova) - "I Piani industriali di taluni gruppi bancari hanno previsto la chiusura di numerosi sportelli sia in diversi paesi di provincia, che nelle grandi citta'. Cio' ha determinato che i consumatori che necessitano di prelevare". Lo ha affermato Danilo Galvagni vice presidente Nazionale di Adiconsum.

"Essendo impossibilitati dal Dpcm 22 marzo 2020 allo spostarsi in comuni limitrofi - ha proseguito Galvagni - sono costretti a prelevare ai bancomat di altre banche, caricandosi delle commissioni pari a 2/3 euro. Per questo Adiconsum ha lanciato la proposta al sistema bancario di azzerare, almeno in questo periodo di emergenza sanitaria, le commissioni sui prelievi".

Carlo Piarulli, responsabile nazionale credito Adiconsum, ha aggiunto: "Ad oggi, solo Intesa Sanpaolo ha accolto il nostro appello ed ha messo in campo le procedure necessarie per azzerare, fino al 31 luglio 2020, le commissioni di prelievo da Atm di altre banche dei loro clienti titolari di carte di debito appartenenti alle filiali chiuse nel mese di marzo in comuni dove non sono presenti altre filiali".

Intesa Sanpaolo, ha fatto sapere Adiconsum, ha inoltre deciso di prorogare fino al 31 luglio anche gli azzeramenti delle commissioni di prelievo autorizzati, sui clienti delle filiali chiuse lo scorso dicembre, oltre a verificare la possibilita' tecnica di recuperare ed eventualmente stornare in automatico gli addebiti effettuati. "Pur nella consapevolezza del costo minimale di tale azione, l'auspicio - ha concluso Galvagni - e' che anche il resto del sistema dimostri analoga sensibilita' in un momento di criticita' come l'attuale".a

