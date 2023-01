I BANCHIERI NON CONOSCONO CRISI: NEL 2021 IL NUMERO DI QUELLI CHE HANNO GUADAGNATO PIÙ DI UN MILIONE DI EURO È AUMENTATO DEL 41,5% IN EUROPA – SONO PASSATI DA 1.383 A 1957: È VERO CHE L’ANNO PRIMA C’ERANO STATI PANDEMIA E LOCKDOWN, MA SI TRATTA COMUNQUE DEL VALORE PIÙ ALTO DAL 2010 – L’ITALIA È AL TERZO POSTO, CON 351 BANCHIERI MILIONARI, DIETRO A GERMANIA E FRANCIA: NEL NOSTRO PAESE SONO CRESCIUTI DELL’88% -

Estratto da www.lastampa.it

ANDREA ORCEL

La crisi? Ai piani alti delle banche non è pervenuta. Il numero dei banchieri con uno stipendio a sei zeri infatti ha fato segnare un nuovo record […]

Nel 2021, rileva l'Autorità bancaria europea nel suo report annuale, il numero di banchieri che hanno guadagnato più di un milione di euro è aumentato del 41,5%, dai 1.383 del 2020 a 1.957, "il valore più alto" da quando, nel 2010, sono iniziate le rilevazioni.

L'impennata dei banchieri milionari arriva dopo un 2020 che aveva visto calarne il numero da 1.444 a 1.383, per effetto della «moral suasion» esercita dall'Eba e dalla Bce, che avevano chiesto alle banche di non eccedere in bonus e compensi alla luce della grande incertezza scatenata dalla pandemia di Covid.

CARLO MESSINA

L'Italia si piazza al terzo posto con 351 banchieri milionari, dietro alla Germania (598) e alla Francia (371) e davanti alla Spagna (221). Nel nostro Paese i banchieri da almeno un milione di euro sono aumentati di quasi l'88% rispetto ai 187 del 2020. Dalle tabelle Eba emerge che in 277 guadagnano tra 1 e 2 milioni di euro, in 43 tra 2 e 3 milioni, in 17 tra 3 e 4 milioni, in 9 tra 4 e 5 milioni, uno tra i 5 e i 6 milioni, uno tra i 6 e i 7, due tra i 7 e gli 8 e uno tra i 9 e i 10.

Il rapporto tra retribuzione variabile e fissa è aumentato in media, a livello di Ue, dall'86,4% del 2020 al 100,6% del 2021, evidenzia l'Eba. […]