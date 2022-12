9 dic 2022 10:31

BANCO SANTANDER BECCA UNA MULTA DA 123 MILIONI DI EURO IN GRAN BRETAGNA PER ALCUNE LACUNE NEI CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO - TRA IL 31 DICEMBRE 2012 E IL 18 OTTOBRE 2017, SANTANDER, SECONDO L'AUTORITÀ DI VIGILANZA, NON SOLO NON HA SUPERVISIONATO ADEGUATAMENTE I MOVIMENTI DI DENARO SUI CONTI D OLTRE 560.000 CLIENTI COMMERCIALI MA HA CREATO UN “RISCHIO PROLUNGATO E GRAVE DI RICICLAGGIO DI DENARO E DI CRIMINI FINANZIARI”