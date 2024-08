BASTA SCONTI AI “PAPERONI” – IL GOVERNO RADDOPPIA LA TASSA PIATTA PER I RICCONI STRANIERI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA: LA NORMA FU INTRODOTTA NEL 2016 DA RENZI ED E' POI STATA CRITICATA DALL’UE (CHE INVECE HA CHIUSO GLI OCCHI SUL DUMPING FISCALE DI IRLANDA E OLANDA) – L’IMPOSTA PASSA DA 100 A 200MILA EURO: CHE FARANNO I MILLE MILIONARI CHE SI SONO TRASFERITI NEL BELPAESE? CERCHERANNO UN ALTRO PARADISO FISCALE?

1. DECRETO OMNIBUS, OK DEL CDM: CONTRIBUTO AGLI SFOLLATI DI SCAMPIA

GIANCARLO GIORGETTI - GIORGIA MELONI

Via libera del Consiglio dei ministri […] al decreto legge omnibus con misure che vanno dal Fisco agli enti locali passando per il contributo per gli abitanti sfollati delle Vele di Scampia e l'aumento da 100mila a 200mila euro della flat tax per i 'Paperoni' che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.

[…] Oltre al "raddoppio della flat tax per miliardari, […] ci sono altre disposizioni di manutenzione", come quelle "per le associazioni sportive dilettantistiche, un chiarimento della disciplina Iva. E sempre in materia di Iva per i maestri di sci e il trasferimento dei puledri, per contrastare la concorrenza in materia fiscale che arriva da altri Paesi", ha spiegato ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa […]

2. IL GOVERNO RADDOPPIA LA FLAT TAX PER I “PAPERONI” STRANIERI

Estratto dell’articolo di Paolo Baroni per www.lastampa.it

l governo raddoppia la flat tax a carico dei «paperoni stranieri». Tra i 25 articoli del Decreto fiscale omnibus […] aumenta da 100 a 200 mila euro l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfettaria per chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia.

renzi meloni

Si tratta di una norma introdotta nel 2016 dal governo Renzi e che ha fatto del nostro Paese un vero e proprio paradiso fiscale per ricconi […]. L’obiettivo […] era quello di attirarli in Italia nella speranza poi che oltre a risiedere investissero anche nel nostro Paese. Riscontri in questo senso non ce ne sono, nel frattempo però ci siamo attirati le critiche dell’Eu Tax Observatory che nel suo Rapporto sull’evasione fiscale globale ha definito questo regime fiscale preferenziale il più dannoso tra quelli adottati nell’intera Unione europea […].

In cinque anni sono stati 1.136 i paperoni che hanno deciso di trasferirsi in Italia sfruttando i maxi sconti fiscali (compreso l’ex juventino Cristiano Ronaldo): 818 contribuenti principali, che pertanto nell’ultimo anno (2022) hanno versato al Fisco 81,8 milioni di euro all’anno, e 318 familiari che essendo a loro volta tenuti a versare 25 mila euro a testa hanno prodotti altri 7,95 milioni di euro di gettito. In totale nell’ultimo anno in tutto la flat tax renziana ha prodotto 89,8 milioni di entrate a, cui secondo le stime del Fisco vanno poi aggiunti altri 75 milioni di euro per redditi prodotti nel nostro Paese.

Quanto avrebbero dovuto versare in realtà in assenza di sconti? Non è dato sapere. Tant’è che la Corte dei Conti, nella relazione sul Rendiconto generale dello Stato, ha criticato la scarsa trasparenza di questa misura spiegando che l’Agenzia delle entrate «non conosce né l’ammontare dei redditi esteri sui quali agisce l’imposta sostitutiva, né le imposte ordinarie che sarebbero state effettivamente prelevate su tali redditi in assenza del regime sostitutivo». Insomma impossibile sapere quanto avrebbero dovuto versare di Irpef se fossero stati trattati come un semplice contribuente italiano.

