30 mag 2024 08:36

BEATLES DA INCANTO – LA CHITARRA USATA DA JOHN LENNON NELLA REGISTRAZIONE DELL'ALBUM DEL 1965 “HELP!” E' STATA VENDUTA ALL'ASTA A NEW YORK PER 2,8 MILIONI DOLLARI – È IL RECORD PER UNO STRUMENTO APPARTENUTO A UNO DEI "FAB FOUR" – VENDUTE ANCHE PER 2,4 MILIONI DI DOLLARI UNA CHITARRA ACUSTICA GIBSON DI LENNON E PER 2,2 MILIONI LA BATTERIA LUDWIG DI RINGO STARR…